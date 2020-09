O final de semana com feriado prolongado em Guarapari foi de praias cheias. Mesmo com a pandemia, a prefeitura decidiu liberar as praias para os banhistas e os vendedores ambulantes para trabalhar. Os quiosques não puderam abrir.

Risco Moderado. Em todas as praias da cidade, de norte a sul, o que viam eram praias movimentadas, alguns locais com aglomeração nas areias, comércios movimentados e muitas pessoas sem máscaras. Até ontem (6) Guarapari, que é considerada como Risco Moderado, já tinha 103 óbitos e 2936 casos registrados de Covid-19. 12 pessoas estão hospitalizadas e 2582 pessoas estão curadas.

Nossa equipe esteve ontem (6) na Praia do Morro, uma das praias mais procuradas e fez um ao vivo mostrando o movimento. Esse é o bairro mai afetados pela Covid-19. Já são 386 casos no bairro. Confira as imagens da Praia do Morro.