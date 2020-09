Com o objetivo de proporcionar mais uma alternativa de formação continuada aos agentes e parceiros envolvidos com a execução, o acompanhamento, a avaliação, a prestação de contas e o controle dos recursos públicos destinados aos programas e ações desenvolvidos pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, a Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Educação (Semed), em parceria com o FNDE abriu as inscrições para os cursos de curta duração – 30 dias, na modalidade da educação à distância.

Estão disponíveis 15 vagas e podem participar professores, pais de alunos, membros dos Conselhos, alunos maiores de 18 anos e comunidade em geral.