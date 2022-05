Os pontos de lazer do Espírito Santo fornecem diversidade e atratividade para todos que escolhem as terras capixabas para momentos de calmaria e diversão. Com localidades reconhecidas, como o Convento da Penha e o Parque Nacional do Caparaó, o turismo capixaba desenvolve a economia estadual gerando postos de trabalho e renda.

Assim, o Banco do Desenvolvimento do Espírito Santo (Bandes), enquanto instituição de fomento, sabe da importância deste setor para o desenvolvimento regional e equilibrado do Estado e está presente com linhas de crédito específicas para auxiliar no potencial turístico que vai das praias às montanhas.

Segundo dados apresentados pela Secretaria de Turismo (Setur), em parceria com Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), em 2021, 138 mil capixabas estavam empregados em empresas e serviços voltados para o setor turístico, com cerca de 85 mil empregados nos serviços de alimentação. Além disso, o Espírito Santo tem 10 regiões turísticas, englobando 54 dos 78 municípios capixabas. Essas regiões estão aptas a receberem visitantes de todo o País.

O gerente de Negócios do Bandes, Mario Augusto Jantorno, ressalta que o turismo capixaba apresenta grande capacidade para o crescimento empresarial dentro do contexto de retomada econômica planejada para o ano de 2022. “O Bandes está atento às necessidades do empresariado capixaba agora com a melhora das condições sanitárias, que permitem o retorno às ações turísticas. Por isso, analisamos as regiões de acordo com suas demandas, por exemplo, nas regiões serrana e do Caparaó, com expectativas para criação de novas pousadas e restaurantes, destacam-se recursos destinados à implementação e modernização de novos negócios”, afirma.

Bandes Retomada. O banco tem disponível aos empresários a linha de crédito Bandes Retomada que é destinada ao apoio de empresas com capital de giro, no valor de até R$ 5 milhões, e prazo total de até 48 meses, incluindo carência de até 12 meses. Os recursos da linha são destinados para ampliar a disponibilidade de apoio para micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) capixabas.

A busca por ampliar os recursos disponíveis do Bandes para movimentar a economia capixaba é uma forma de o banco contribuir para que os empresários possam realizar novos investimentos e se prepararem para o novo ciclo econômico. Com, aproximadamente, R$ 165 milhões disponíveis, o Bandes pretende impulsionar os empresários capixabas na retomada econômica. Além disso, a linha também vai destinar, pelo menos 20% das operações de financiamentos para empresas lideradas por mulheres.