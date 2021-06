A tradicional “Festa dos Pescadores de Piúma”, considerada a maior da cidade, volta este ano com uma programação totalmente virtual com exibições online quando todos poderão acompanhar e interagir no conforto de suas casas, evitando aglomerações.

Serão quatro dias de festa (26, 27, 28 e 29/06) com uma vasta programação que contará com muitos shows musicais de bandas da cidade e região, palco livre com Sarau, vídeos em homenagem aos pescadores e procissão marítima, remaria, tradicionais brincadeiras no cais/porto e concursos de Shows de Calouros 2021 e Garota Rainha dos Pescadores 2021.

As inscrições para o concurso de “Shows de Calouros 2021” terminam no dia 25/06 e estão disponíveis neste link, é só clicar e se inscrever: https://abre.ai/cSBi

As inscrições para o concurso da “Garota Rainha dos Pescadores 2021” terminam no dia 25/06 e estão disponíveis neste link, é só clicar e se inscrever: https://abre.ai/cSBd

Lembrando que os concursos de Shows de Calouros e Rainha dos Pescadores serão por votação de uma comissão especial, organizada pela Secretaria Municipal de Turismo Esporte e Cultura. Somente poderão participar do concurso Rainha dos Pescadores garotas maiores de 18 anos.

As transmissões acontecerão no canal da Prefeitura de Piúma no Youtube e no perfil oficial do Facebook (facebook.com/piumaesoficial).

Confira a programação e veja o que vai rolar durante os 04 dias.

PROGRAMAÇÃO

FESTA DOS PESCADORES 2021

DIA 26/06/2021 (SÁBADO)

19h00m às 19h10m – abertura com locutores / fala do prefeito

19h10m às 20h25m – show musical com a Banda Forró só Pegada

20h25m às 21h00m – palco livre – Sarau

21h00m às 22h15m – show musical Edson Teixeira

22h15m às 22h45m – vídeo homenagem aos pescadores

22h45m às 00h00m – show musical Banda Santaréns

DIA 27/06/2021 (DOMINGO)

08h00m às 11h00m – IV Remaria de São Pedro

19h00m às 19h10m – abertura com locutores

19h10m às 20h25m – show musical com a Banda Esquenta Saia

20h25m às 21h00m – concurso Rainha dos Pescadores

21h00m às 22h15m – show musical Banda Astral

22h15m às 22h45m – vídeo homenagem aos pescadores

22h45m às 00h00m – show musical Banda MC6

DIA 28/06/2021 (SEGUNDA)

19h00m às 19h10m – abertura com locutores

19h10m às 21h00m – Show de Calouros

21h00m às 22h15m – show musical Tupan Markes

22h15m às 22h45m – vídeo homenagem aos pescadores

22h45m às 00h00m – show musical Banda Tomaê

DIA 29/06/2021 (TERÇA)

06h00m às 07h00m – Alvorada de São Pedro (Furiosa) Banda Paz e Amor

07h00m às 08h30m – Procissão Marítima

09h00m às 12h00m – brincadeiras no cais (Alardo; Campeonato de Dominó e Bisca)

19h00m às 20h40m – Missa de São Pedro

20h40m às 21h00m – abertura com locutores / vídeos da Procissão Marítima e brincadeiras

21h00m às 22h15m – show musical Leandro Berola

22h15m às 22h45m – vídeo homenagem aos pescadores

22h45m às 00h00m – show musical Banda KS10