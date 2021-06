A experiência, a capacitação e o reconhecimento da Guarda Municipal de Vitória ultrapassam os limites da capital. Na manhã desta sexta-feira (18), o secretário municipal de Segurança Urbana, Icaro Ruginski, assinou um convênio de parceria para formação de agentes da Guarda Municipal de Cariacica.

O curso será ministrado pela equipe da Secretaria Municipal de Segurança Urbana (Semsu) e por agentes da corporação de Vitória.

“A parceria visa contribuir com a formação dos agentes da Guarda de Cariacica. Os frutos dessa gestão começaram a ser colhidos com redução dos índices criminais antes de fechar o primeiro semestre e, agora, vamos compartilhar conhecimento e prática”, afirmou Icaro Ruginski, ao lado do secretario de Defesa Social de Cariacica, Claudio Victor.

Curso

A aula inaugural será no dia 25 de junho, a partir das 8 horas, no campus do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (Ifes), no bairro Itacibá, em Cariacica. Todo o curso de formação será ministrado no local.

“Serão duas turmas de 25 agentes, com início oficial do curso no dia 28 de junho, às 8 horas. A previsão de término do curso é novembro deste ano. A carga horária é de 852 horas, com módulos de segurança pública e trânsito”, disse a coordenadora de Ensino, Formação e Relacionamento com a Comunidade, agente Maria Odete Castiglioni.

A formação é uma parceria entre a Prefeitura Municipal de Vitória e a Prefeitura de Cariacica.