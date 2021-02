O final de semana foi de muitas ocorrências policiais em Guarapari. Os policiais militares do 10º Batalhão realizaram várias apreensões.

Em um Baile do Mandela no bairro Kubitschek, na noite de domingo, uma grande quantidade de pessoas estava no local, e após a abordagem foi localizada com dois homens uma pistola calibre 380 com 12 munições e um simulacro de arma de fogo tipo pistola. No chão próximo a abordagem foi encontrada ainda, uma capinha de celular imitando uma pistola.

Ainda durante a noite de domingo, policiais abordaram no bairro Santa Mônica um homem com mandado de prisão em aberto pelo crime de furto. Ele foi detido.

Na tarde de sábado (20), policiais em patrulhamento no bairro Olaria, avistaram um veículo

aparentemente abandonado e que ao verificarem o carro estava com restrição de furto ou roubo e várias peças retiradas. O carro foi recuperado.

Na manhã de sexta-feira (19), militares durante diligências recuperaram no bairro Itapebussu, uma bicicleta KHS Alite 2000, que foi furtada durante a noite, junto com a chave do veículo da residência de um militar do 10º batalhão. A bicicleta foi recuperada. Ainda durante a manhã, durante as diligências em busca dos bens furtados do militar, policiais receberam denúncias de que no bairro havia um suspeito de tráfico, e o local onde estava escondido vários entorpecentes.

No local indicado, os militares abordaram o indivíduo com as características passadas e encontraram 24 buchas, porções grandes de maconha, 14 pinos de cocaína, duas balanças de precisão, um veículo Ford/Escort com restrição de furto ou roubo. Além dos entorpecentes os militares encontraram vários animais silvestres sem registro, dentre eles: 5 pássaros da raça Curió e 1 pássaro da raça Trinca Ferro.

Todos os detidos e materiais apreendidos foram encaminhados ao plantão policial local para o registro das ocorrências.