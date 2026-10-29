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Foragido da Justiça pelo crime de estupro de vulnerável é preso em Guarapari

A Polícia Penal do Espírito Santo, atuando por meio do Grupamento de Busca e Recaptura (RECAP), cumpriu um mandado de prisão na quarta-feira (28 de outubro de 2026), no município de Guarapari. A ação resultou na captura de um homem procurado pelo crime de estupro de vulnerável, tipificado no Artigo 217-A do Código Penal Brasileiro.

A localização do suspeito foi viabilizada após o compartilhamento de dados estratégicos fornecidos pelo Laboratório de Inteligência Cibernética (CIBERLAB), vinculado à Secretaria de Estado da Segurança Pública e Defesa Social (SESP/ES).

Abordagem e Prisão no Bairro Perocão

Após o levantamento das informações de inteligência e a realização de diligências de campo por parte da equipe do RECAP, o indivíduo foi localizado e abordado em via pública, diretamente em frente à sua residência, situada no bairro Perocão.

Segundo a corporação, o homem não apresentou lesões corporais aparentes no momento da abordagem.

Encaminhamento à Polícia Civil

Após ter o mandado de prisão devidamente cumprido, o detido foi conduzido pelas equipes policiais à Delegacia Regional de Guarapari.

Na unidade da Polícia Civil, foram adotados os procedimentos de praxe, e o homem permaneceu custodiado à disposição do Poder Judiciário para o prosseguimento das etapas processuais.

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Geral, Guarapari, Polícia

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