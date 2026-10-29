Concurso em Vila Velha terá salário inicial de R$ 4,1 mil e remuneração final até R$ 19,8 mil

A Prefeitura de Vila Velha está preparando a realização de um novo concurso público para o cargo de auditor fiscal, previsto para ser promovido em 2027. O anúncio da seleção foi efetuado pelo prefeito Arnaldinho Borgo nesta terça-feira (27 de outubro de 2026), durante um encontro promovido pela Associação dos Empresários de Vila Velha (Assevila), pelo Sescon-ES e pelo Sindcontábil-ES.

De acordo com informações atualizadas do Portal da Transparência do município, o cargo oferece vencimento inicial de R$ 4.118. No entanto, com a progressão prevista no plano de cargos e salários e a adição de gratificações, a remuneração final da carreira atinge R$ 19.840. A administração municipal informou que está em fase de conclusão das análises técnicas e administrativas indispensáveis para a formatação do edital.

Reforma Tributária e Arrecadação Histórica

A realização do certame visa encorpar a estrutura de fiscalização da Secretaria de Finanças em razão das mudanças trazidas pela Reforma Tributária. Com a futura implementação do Imposto sobre Bens e Serviços (IBS), a cobrança dos tributos passará gradualmente a ser efetuada no local de consumo (destino). Contudo, durante o período de transição, a repartição das receitas levará em consideração a média da arrecadação histórica obtida por cada município entre os anos de 2019 e 2026.

Para maximizar a cota-parte municipal baseada na receita de referência (composta pelo ISS e a fatia do ICMS), Vila Velha promove ações de modernização tecnológica, capacitação profissional e implementação de novos sistemas operacionais desde 2020. Em razão dessas medidas, a arrecadação do Imposto sobre Serviços (ISS) na cidade saltou de R$ 169 milhões, em 2020, para R$ 354 milhões, em 2024.

O prefeito Arnaldinho Borgo explicou a abordagem adotada para a regularização fiscal dos contribuintes:

“O que fizemos? Fomos atrás da recuperação de VAFs (Valor Adicionado Fiscal) e das empresas que não estavam declarando de forma correta, mas sem punir. Fizemos tudo de forma orientativa e buscamos amigavelmente resolver as pendências”, ressaltou o gestor.

Projeções Orçamentárias e Impacto nos Serviços

Para o encerramento do exercício de 2026, a gestão municipal estima registrar um crescimento na arrecadação 15% superior ao previsto originalmente na Lei Orçamentária Anual (LOA). O prefeito enfatizou que a manutenção de receitas fortes é determinante para não comprometer os investimentos em infraestrutura e serviços básicos na cidade.

“Estamos falando de unidades básicas de saúde abertas — para que eu possa abrir mais — e de investimentos em drenagem e pavimentação. A arrecadação permite que a gente invista nas pessoas e na melhoria da qualidade de vida da população”, afirmou Arnaldinho Borgo.

O município destaca ainda o potencial do mercado consumidor local como fator estratégico de atratividade e arrecadação, figurando como o maior poder de consumo do estado do Espírito Santo, estimado em R$ 24,7 bilhões.