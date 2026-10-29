Operação policial mira suspeitos de estupro, homicídio e tráfico em 36 localidades do Sul do ES

A Polícia Militar do Espírito Santo deflagrou, na manhã desta quinta-feira (29 de outubro de 2026), a Operação Hexágono, uma ostensiva ação de segurança pública realizada de forma simultânea em 13 municípios localizados no Sul do Estado. A ofensiva conta com o suporte operacional da Polícia Civil e tem como objetivo principal cumprir determinações expedidas pelo Poder Judiciário e capturar pessoas com pendências com a Justiça.

A mobilização policial reúne um efetivo de 153 policiais militares, apoiados por 53 viaturas terrestres e o emprego de uma aeronave. As incursões ocorrem de forma paralela em aproximadamente 36 bairros e localidades da região Sul.

Alcance e Tipificação dos Crimes Investigados

Ao todo, o planejamento da Operação Hexágono estabelece o cumprimento de 38 mandados e ordens de prisão, somados a oito mandados de busca e apreensão.

Os alvos mapeados pelas equipes policiais são investigados pela prática de crimes de elevada gravidade, incluindo homicídio, tráfico de entorpecentes, associação para o tráfico, roubo, furto, estupro e estupro de vulnerável. A lista de infrações abrange também lesão corporal, ameaça, porte ilegal de arma de fogo e descumprimento de medidas protetivas de urgência.

Além das ordens no âmbito penal contra a vida e a integridade física, as equipes cumprem mandados de natureza civil e ordens judiciais ligadas a crimes praticados contra a administração pública.

Protocolos de Segurança Operacional

De acordo com as diretrizes repassadas pela Polícia Militar, informações detalhadas relativas aos nomes dos investigados, endereços e demais dados de qualificação pessoal dos alvos não serão divulgados publicamente.

A restrição das identidades tem como finalidade resguardar a segurança das equipes em campo, garantir a eficácia do cumprimento dos mandados e preservar o andamento das investigações em curso.