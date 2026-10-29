Lote com drone, smartwatch e patinete elétrico tem lance mínimo de R$ 3 mil em leilão no ES

A unidade da Receita Federal no Porto de Vitória, no Espírito Santo, abriu o período de recebimento de propostas para um leilão eletrônico composto por 38 lotes de mercadorias apreendidas ou abandonadas. O acervo inclui itens como caminhões, motocicletas, drones, bicicletas elétricas, instrumentos musicais, artigos de informática e diversos aparelhos eletrônicos.

A apresentação de propostas teve início na quarta-feira (28 de outubro de 2026) e permanece aberta até as 18h de quinta-feira (29). A etapa de classificação das propostas enviadas está agendada para as 10h de sexta-feira (30), enquanto a sessão pública para a disputa de lances em tempo real começará às 15h do mesmo dia.

Destaques dos Lotes e Valores Mínimos

Entre as oportunidades de veículos pesados, constam um caminhão Volkswagen VW/24.280 (ano 2012/2013), com lance mínimo estipulado em R$ 94 mil, e um caminhão-baú Volkswagen VW/8.100 (ano 1997), com valor inicial de R$ 23 mil.

No segmento de duas rodas, o leilão disponibiliza uma motocicleta Yamaha YBR150 Factor com valor inicial de R$ 2,9 mil e uma Honda CB300F Twister com lance a partir de R$ 5,8 mil. Há também lotes específicos reunindo bicicletas e acessórios com valores mínimos calculados entre R$ 3,8 mil e R$ 7,5 mil.

Outro lote em evidência tem lance inicial de R$ 3 mil e agrupa dois relógios inteligentes, uma máquina de costura, um drone equipado com câmera dupla, uma esteira elétrica e um patinete elétrico. A Receita Federal ressalta que os valores divulgados constituem os lances mínimos de abertura, ficando o preço final sujeito ao nível de disputa entre os participantes durante a sessão pública.

Recolhimento de Impostos e Regras de Participação

O auditor fiscal e delegado adjunto da Receita Federal no Porto de Vitória, Luiz Claudio Peixoto Lobo, esclareceu que não há incidência de tributos federais sobre os lotes arrematados. No entanto, os compradores deverão efetuar o recolhimento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), tributo de competência estadual, custo que deve ser somado ao valor do lance no planejamento do comprador.

O certame conta com lotes acessíveis tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas, além de itens de comercialização exclusiva para empresas.

Os interessados em participar devem acessar o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) da Receita Federal, selecionar a opção de leilão eletrônico e seguir as orientações do edital para o envio dos lances dentro do cronograma oficial: