Salgadinho é atração do Quintalzinho Nacional no MEX neste sábado (31), em Guarapari

O cantor e compositor Salgadinho, um dos nomes marcantes do pagode brasileiro, será a principal atração do Quintalzinho Nacional, que acontece neste sábado, 31 de outubro, no MEX. A programação promete uma noite de nostalgia, agitação, samba e pagode, reunindo sucessos que marcaram gerações e continuam presentes na memória dos fãs do gênero.

Conhecido nacionalmente por sua trajetória à frente do grupo Katinguelê durante a década de 1990, Salgadinho conquistou o público com músicas que se tornaram clássicos do pagode, como “Inaraí”, “Recado a Minha Amada (Lua Vai)” e “No Compasso do Criador”. As canções ajudaram a consolidar o estilo romântico que marcou uma das fases de maior popularidade do gênero no Brasil.

Nascido em São Paulo, Paulo Alexandre Nogueira Salgado Martins, conhecido artisticamente como Salgadinho, começou sua relação com a música ainda na infância, por meio do cavaquinho. Ao longo da carreira, destacou-se como cantor, instrumentista e compositor, contribuindo para a história do Katinguelê e para a popularização do pagode nacional.

Após deixar o grupo em 2001, o artista investiu na carreira solo e, posteriormente, voltou a integrar o Katinguelê por um período. Também passou a participar de projetos dedicados à valorização do pagode dos anos 1990, como o Amigos do Pagode 90, além de desenvolver trabalhos próprios e parcerias com artistas de diferentes gerações.

No Quintalzinho Nacional, a expectativa é de um repertório marcado por grandes sucessos, músicas românticas e canções que prometem colocar o público para cantar junto do início ao fim.

Programação reúne outras atrações musicais

Além de Salgadinho, o evento contará com apresentações de Pele Morena, Projeto Feijoada e Expresso do Samba. O DJ Big BR também integra a programação, ampliando a mistura de ritmos e a proposta de entretenimento da noite.

A organização convida o público a reunir os amigos e garantir os ingressos antecipadamente. A promessa é de uma edição dedicada à celebração do pagode brasileiro e à nostalgia dos grandes sucessos que atravessaram gerações.

Luau Sertanejo terá terceira edição no domingo

A programação do MEX continua no domingo, 1º de novembro, com a terceira edição do Luau Sertanejo. O projeto, que teve boa repercussão em sua edição anterior durante o feriado, retorna com a proposta de reunir música sertaneja, entretenimento e uma atmosfera inspirada nos grandes eventos do gênero.

Segundo a divulgação da organização, a iniciativa busca repetir a energia das edições anteriores e consolidar o Luau Sertanejo como mais uma opção de entretenimento para o público.