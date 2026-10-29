PRF realiza Operação Finados 2026 nas rodovias federais do Espírito Santo

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) realizará, entre os dias 30 de outubro e 2 de novembro, a Operação Finados 2026 nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. A ação tem como objetivo reforçar a segurança viária, prevenir acidentes e reduzir a violência no trânsito durante o feriado prolongado.

Durante o período, o policiamento será intensificado em trechos e horários considerados estratégicos, com atenção especial às condutas que representam riscos para motoristas e passageiros. Entre as principais infrações fiscalizadas estão ultrapassagens indevidas, excesso de velocidade e direção sob efeito de álcool.

Fiscalização no transporte de passageiros

A operação contará ainda com ações de fiscalização e orientação voltadas ao transporte coletivo de passageiros. Os agentes vão observar as condições dos veículos, o uso do cinto de segurança e medidas de prevenção ao assédio e à violência contra a mulher durante as viagens.

PRF orienta motoristas antes de viajar

Para quem pretende pegar a estrada durante o feriado, a PRF recomenda realizar uma revisão preventiva do veículo, planejar o trajeto com antecedência e respeitar os limites de velocidade estabelecidos para cada trecho.

A corporação também orienta os condutores a evitar ultrapassagens arriscadas e a manter a atenção durante todo o percurso. A adoção de comportamentos responsáveis no trânsito é fundamental para prevenir acidentes e preservar vidas.