Chuva e vento gelado: Massa de ar polar derruba temperaturas e traz chuva forte para o ES nesta semana

Os capixabas devem preparar os casacos para os próximos dias. Uma intensa massa de ar polar que avança pelo Brasil promete mudar drasticamente o tempo no Espírito Santo nesta primeira semana de junho. Além do declínio acentuado nas temperaturas, o fenômeno intensifica a umidade, trazendo previsão de chuva forte, especialmente para a faixa litorânea, que pode registrar alguns dos maiores acumulados de água do país.

Segundo o portal meteorológico Meteored, o resfriamento é impulsionado por um sistema de alta pressão que se desloca pelo Oceano Atlântico. Esse sistema facilita a entrada de ar frio pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, resultando em muita nebulosidade e instabilidade no território capixaba.

Termômetros em queda por todo o estado. A presença do ar polar manterá as temperaturas baixas para os padrões desta época do ano. No Espírito Santo, as mínimas devem oscilar entre 13°C e 21°C.

Na Região Serrana, Como de costume, os municípios das áreas mais altas registrarão as menores marcas do estado. Já no litoral, nas cidades costeiras, a sensação de frio será ampliada pelos ventos constantes e pelo céu encoberto, embora as temperaturas não caiam tanto.

É importante ressaltar que o ápice do frio deve acontecer entre esta terça (2) e quarta-feira (3), que é justamente o período em que a massa de ar polar irá atuar com total intensidade sobre a região Sudeste do Brasil.

Alerta de fortes chuvas no litoral capixaba. A umidade transportada pelos ventos oceânicos acende o sinal de alerta para a costa do ES. A terça-feira (2) exige cuidado redobrado, pois há risco de chuva moderada a forte em pontos isolados do litoral, o que pode causar transtornos urbanos.

Entre a quarta (3) e a quinta-feira (4), o tempo segue instável, com pancadas de chuva intercaladas por períodos de sol entre nuvens. O padrão deve afetar diversas regiões, mas sempre com maior frequência e intensidade nas áreas próximas ao mar.

Volumes e fim de semana. As projeções indicam que os volumes acumulados de chuva devem variar entre 5 e 40 milímetros ao longo da costa brasileira. O litoral do Espírito Santo e o da Bahia são apontados como as áreas que devem receber os maiores volumes do país nos próximos dias.

A partir de sexta-feira (5), a massa de ar polar começa a perder força, abrindo espaço para a estabilização do tempo e diminuição das chances de chuva. Contudo, o casaco continuará necessário: o frio persistirá no estado até o final da semana, mantendo as madrugadas e o início das manhãs bem gelados.