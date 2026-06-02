Guarapari abre inscrições para Food Trucks e Beer Trucks trabalharem nos grandes eventos da cidade

A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), lançou o Edital nº 005/2026 para o credenciamento de Food Trucks, Beer Trucks e Food Bikes. A iniciativa visa selecionar comerciantes interessados em atuar na praça de alimentação dos principais eventos culturais oficiais e festas do município. De acordo com a prefeitura, a medida busca fortalecer o empreendedorismo local, dar visibilidade à economia criativa da região e gerar emprego e renda para os trabalhadores autônomos e microempresários de Guarapari.

As inscrições já estão abertas e podem ser realizadas até o dia 10 de junho de 2026. Todo o procedimento deve ser feito de forma digital, exclusivamente pelo Sistema de Processo Digital no site da Prefeitura. O resultado com os aprovados será divulgado no dia 18 de junho.

Quem pode participar? O edital foi dividido em três categorias principais para organizar a gastronomia dos eventos:

Food Trucks: destinados à venda de alimentos em geral (lanches, refeições, porções);

Beer Trucks: voltados exclusivamente para o comércio de bebidas e chopp artesanal;

Food Bikes: com foco na comercialização de doces, guloseimas e sobremesas.

Calendário de Eventos. Os comerciantes selecionados terão a oportunidade de impulsionar suas vendas nos eventos que mais atraem moradores e turistas para a cidade. O credenciamento é válido para festividades como Festa de São Pedro, Festival Arrocha, Festa da Cidade e Jesus Vida Verão, além da Programação Natalina e outros eventos organizados pela pasta de Cultura.

Para ler as regras de pontuação, documentação exigida e acessar o link de inscrição, confira o edital completo no portal oficial da Prefeitura de Guarapari.