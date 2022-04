O governador do Estado, Renato Casagrande, inaugurou, na manhã desta segunda-feira (25), o Centro de Referência das Juventudes (CRJ) de Guarapari, no bairro Kubitschek. Principal projeto do eixo de proteção social do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, o equipamento é um espaço moderno e acolhedor que vai oferecer, gratuitamente, a jovens de 15 a 24 anos cursos, oficinas para geração de renda, entre outras atividades. O CRJ está localizado na Rua Ataulfo Alves, nº 9, no bairro Kubitschek.

“Queremos que a juventude seja protagonista! Por isso, as políticas públicas para esse público são fundamentais para nós. Estamos tencionando a juventude para o mundo das oportunidades. É o sexto CRJ que estamos inaugurando, movimentando toda essa juventude. Vamos ofertar cursos de formação e atividades culturais para que os jovens possam se encontrar, interagir e ver que existe caminho para o presente e futuro. Queremos que aqui seja um foco de oportunidades”, afirmou o governador.

“Acreditamos e investimos na potência da juventude capixaba, que é uma juventude que luta e que, junto com esse governo, está trazendo conquistas históricas. O CRJ é um espaço acolhedor, feito com as juventudes e para elas. Vamos deixar o maior legado de políticas públicas desse Estado com o Plano Estadual das Juventudes, o Fundo Estadual da Juventude e com os CRJs, que vão prestar serviços inéditos no Espírito Santo. Hoje inauguramos o sexto equipamento, mas ao final serão 14 em funcionamento”, explicou a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo.

A solenidade de inauguração contou com a apresentação do tradicional Bloco Rama, oficina de dança, oficina de telescópios com o apoio do Observatório Astronômico do Ifes de Guarapari, exibição das fotos produzidas pela juventude na Oficina de Registro em Foto e Vídeo, além de apresentações culturais que expressaram a potência da juventude capixaba.

Estiveram presentes a vice-governadora do Estado, Jacqueline Moraes; os secretários de Estado, Álvaro Duboc (Governo) e Edmar Camata (Controle e Transparência); e o procurador-geral do Estado, Jasson Hibner.

Parceria

Com recursos do Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), o CRJ Guarapari é fruto do trabalho da Secretaria de Direitos Humanos, em parceria com a Organização da Sociedade Civil (OSC) Instituto Brasil de Cultura e Arte (IBCA), definida após ampla seleção pública.

Segundo a coordenadora do CRJ Guarapari, Gabriela Nogueira, o CRJ Guarapari foi preparado com muito carinho para receber todas as juventudes da região. “Nos últimos meses, trabalhamos a divulgação do CRJ em Guarapari, fechamos parcerias e fizemos momentos de escuta dos jovens para ofertar um serviço que realmente atenda às necessidades deles. Agora vamos inaugurar o nosso espaço, onde teremos como atender o nosso público com mais conforto. Para o IBCA, executar essa política pública, em parceria com o Governo do Estado, é uma grande oportunidade para transformar a realidade dos jovens de Guarapari”, enfatizou.

Estado Presente

O Programa Estado Presente em Defesa da Vida é uma iniciativa do Governo do Estado do Espírito Santo, que conta com financiamento do BID, para a implementação de ações de prevenção e combate à violência.

O objetivo é contribuir para a redução dos elevados índices de crimes violentos (homicídios e roubos) entre jovens de 15 a 24 anos, nas regiões de maior vulnerabilidade social e, historicamente, mais atingidas pela violência. Dentro desse programa, serão implantados 14 CRJs em todo o Estado. A previsão é de que eles estejam em funcionamento neste ano, atendendo 65 mil jovens por ano.

Cinco CRJs já estão em pleno funcionamento: Terra Vermelha, em Vila Velha; Feu Rosa, na Serra; Cachoeiro de Itapemirim; Aracruz; São Mateus e, agora, o sexto equipamento em Guarapari. Em breve, haverá novas unidades em Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha, Linhares e Colatina.