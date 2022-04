A história do Hospital Infantil e Maternidade Alzir Bernardino Alves (Himaba) teve início em 04 de abril de 2002. Nesses 20 anos de atuação, a instituição, que oferecia leitos exclusivos para atendimento pediátrico, expandiu os serviços para Unidades de Terapia Intensiva Neonatal (Utin) e pediátrica (Utip), centro cirúrgico, cardiológico, diagnóstico, ambulatório, Banco de Leite Humano e maternidade.

Desde abril de 2021, o hospital está sob a gestão do Instituto Acqua em parceria com a Secretaria da Saúde (Sesa) e registra números expressivos de assistência à população, como é o caso do crescimento da realização de cirurgias cardíacas pediátricas, especialidade na qual o Himaba é referência estadual. De oito procedimentos cirúrgicos mensais, passou a realizar 25, um aumento de 212,5%.

Em comparativo com anos anteriores, os indicativos atuais mostram os caminhos positivos que o Himaba tem trilhado. Em 2009, os registros apontaram 7 mil atendimentos ambulatoriais. Já no período entre abril e dezembro de 2021, foram realizadas 42 mil consultas. Só de janeiro a março deste ano, foram 14 mil consultas. Apesar de receber a maior parte de pacientes da Região Metropolitana de Vitória, o ambulatório da instituição também registra atendimento a crianças e adolescentes do interior do Espírito Santo, Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Santa Catarina e Paraíba, entre outros.

O número de altas hospitalares também cresceu, em 2009, eram 400 saídas mensais, atualmente, são 1.036. Em relação a cirurgias gerais, no ano de 2010, foram realizadas 826. Já em 2021, foram 5.532 cirurgias efetuadas.

O diretor-geral do Himaba, Fabio Diehl, destaca a importância, objetivos alcançados e expectativas dos trabalhos realizados em equipe que fazem todo o diferencial na conquista de bons resultados.

“Do setor administrativo ao assistencial, contamos com mais de 800 colaboradores diretos e indiretos, cada um atuando de forma essencial e importante em sua função. Trabalhando em equipe, conquistamos objetivos que superam nossas expectativas, mas entre todos os que temos, o principal é que, até o final deste ano, consigamos zerar a fila de cirurgias cardíacas. Um passo importante para mais de 100 crianças, jovens e familiares que aguardam por esse momento”, pontuou.

Implantação de novas tecnologias

A implantação de novas tecnologias também é uma realidade na atual gestão do Hospital infantil de Vila Velha. Uma das inovações foi o desenvolvimento da ferramenta de Power Business Inteligence, que monitora os indicadores da unidade de hora em hora e facilita o acesso das lideranças dos setores a quantitativos, e a pesquisa de satisfação do usuário digitalizada.

Para Fabio Diehl, o uso das novas tecnologias tem sido grande aliado no avanço aos resultados de satisfação. “As plataformas, inclusive, têm proporcionado um avanço significativo no que diz respeito às metas, que não só temos conquistado como também superado. Com parâmetros em mãos, sabemos exatamente quais planos traçar, para quais áreas devemos direcionar nosso olhar, adaptando à disposição de recursos e pessoal”, explica Diehl.

Outro avanço tecnológico da unidade foi a implantação das teleconsultas ambulatoriais de neuropediatria, que teve início no mês de março e, em 30 dias, atendeu cerca de 170 pacientes.

Atividades de humanização

Uma das principais propostas do Instituto Acqua para o Himaba, tem sido a humanização do atendimento, de forma a acolher não só pacientes e acompanhantes como também os próprios colaboradores da instituição.

Uma iniciativa marcante dessa fase foi a inauguração de duas brinquedotecas e a atuação de uma Terapeuta Ocupacional, em outubro de 2021. Desde então, muitas atividades vêm sendo realizadas no local, como é o caso da contação de histórias toda terça-feira e sessão de cinema com distribuição de pipoca às quartas-feiras. Na maternidade, ainda houve a implantação da Árvore da Vida, em que é realizada a impressão da placenta de forma personalizada para ser entregue às pacientes que passaram por parto normal. Já para as crianças e adolescentes que completam aniversário internados, é entregue cartão com homenagem realizada pela equipe multidisciplinar dos setores.

Durante o mês de abril deste ano, para comemorar os 20 anos do hospital, também foram desenvolvidas oficinas de amigurumi e crochê para os acompanhantes de pacientes, sarau com música ao vivo e exposição de desenhos feitos pelas crianças da pediatria e mães do setor do médio risco.

O evento oficial de comemoração das duas décadas de atuação do Himaba aconteceu no dia 13 de abril, e contou com as presenças do Secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes; do diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero; o prefeito de Vila Velha, Arnaldinho Borgo; além de colaboradores, inclusive, dos que atuam na instituição desde 2002.

Nésio Fernandes parabenizou os gestores da unidade. “O trabalho desenvolvido neste hospital é obra de pessoas capacitadas que pensam no bem comum, que valorizam a vida humana. Parabéns a todos os gestores e profissionais da unidade que fazem do cuidado com as crianças uma realidade. São 20 anos de Himaba! Orgulho de poder dar minha contribuição e ajudar a construir o SUS forte”, disse.

O diretor-presidente do Instituto Acqua, Samir Siviero, ressalta a importância das parcerias realizadas ao longo desse período para o bom andamento dos trabalhos realizados no hospital.

“Estamos orgulhosos do trabalho que vem sendo desenvolvido por nossas equipes no Himaba. Os avanços tecnológicos, a reestruturação administrativa, reorganização de fluxos, treinamentos e constante prática humanizada tornam a unidade um exemplo de boa gestão. Vamos continuar nessa crescente, sempre ofertando o que há de melhor para a população. Agradeço cada colaborador por fazer a diferença, e ao Governo do Estado pela parceria, incentivo e apoio”, afirma Siviero.

Investimento em suprimentos

Em abril de 2021, a meta traçada para o setor de farmácia e almoxarifado foi suprir a ausência de medicamentos e materiais no período de 60 dias, ação essa que foi alcançada, e hoje, registra o triplo do investimento se comparado à gestão anterior: um salto de 65% para 95% de medicamentos e cerca de 1.900 itens disponíveis para diversas enfermidades diagnosticadas e tratadas na unidade, incluindo síndromes raras e procedimentos com os quais o hospital é referência.