A capela do conjunto arquitetônico e paisagístico do Convento e Igreja de Nossa Senhora da Penha, em Vila Velha, a Igreja de Nossa Senhora do Rosário, e a Chácara Barão de Monjardim (Museu Solar Monjardim), em Vitória, foram reabertos ao público depois de receberem obras de restauro realizadas pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan).

A reabertura da Capela do Convento da Penha, dias antes do início das festividades da Festa da Penha é muito representativa para os capixabas. Isso porque, após dois anos sendo realizada em formato on-line, a festa volta a ser presencial, possibilitando que os fiéis façam as suas orações na capela, aos pés da padroeira do Espírito Santo.

A capela recebeu serviços de manutenção, recuperações do forro, do piso e dos sinos, além de pintura interna. Também foram entregues o projeto de instalações elétricas e o projeto de Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), bem como a atualização do levantamento arquitetônico. Além disso, também foram executados trabalhos de manutenção corretiva e preventiva do sistema elétrico e automação da iluminação cênica.

Para o secretário de Estado de Turismo, Fernando Rocha, a entrega dessas obras no Estado contribui para a retomada do turismo. “São três importantes espaços, ricos em história e que atraem turistas internos e externos movimentando a cadeia produtiva do turismo, culminando com o retorno da festa de nossa padroeira de forma presencial”, destaca.

Vitória

Na Capital, dois atrativos foram reabertos. A Igreja de Nossa Senhora do Rosário e o Museu Solar Monjardim. Com as obras na igreja, que estava fechada desde maio de 2019, foram resolvidos problemas estruturais dos muros e no sistema de drenagem, além da recuperação da rampa metálica e das alvenarias, pintura externa, instalação de guarda-corpo na escadaria frontal, entre outras ações.

Tombada em 1946, a igreja está inscrita no Livro do Tombo Histórico do Iphan. A construção do templo foi iniciada em 1765. Na época, encontrava-se afastada do núcleo original da povoação da Vila de Vitória e a entrada principal era voltada para o mar.

1 de 3

De arquitetura e altares barrocos, sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Homens Pretos. Ao longo dos anos, a edificação testemunhou o crescimento da cidade ao redor sem deixar de permanecer como um marco para os capixabas. Situada no alto de uma longa escadaria, o templo se destaca na paisagem de Vitória.

Casa e Chácara Barão de Monjardim

Outro atrativo que recebeu obras de restauro foi a Casa e Chácara Barão de Monjardim. O monumento abriga o Museu Solar Monjardim, único museu federal localizado no Estado e primeiro bem tombado pelo Iphan no Espírito Santo. O Museu é administrado pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram).

Inscrito em 1940 no Livro do Tombo das Belas Artes do Iphan, o bem Casa e Chácara Barão de Monjardim compõe um conjunto urbano remanescente da Fazenda Jucutuquara, importante produtora de cana-de-açúcar e demais gêneros de subsistência que abasteciam a ilha de Vitória entre os séculos XVII e XIX. Construída nas últimas duas décadas do século XVIII, a residência foi erguida estrategicamente em relevo alto. Devido à localização, servia de ponto de referência para viajantes e possibilitava o controle sobre o engenho e a senzala.

Transmitido por herança, no século XIX o imóvel passou a ser a residência oficial da família Monjardim. Agora, o museu disponibiliza acervo característico do cotidiano de uma família abastada do século XIX, com mobiliário, arte sacra, indumentária, armaria, estatuária, entre outras tipologias. Trata-se do único exemplar da arquitetura rural datada do período colonial no Espírito Santo.

Com informações da Assessoria de Comunicação Iphan

Serviço:

Convento da Penha

Prainha – Vila Velha

Portão de acesso ao Campinho:

Segunda a sexta – 6h às 17h

Sábado – 6h às 19h30

Domingo – 4h às 17h

Telefone: Telefone: (27) 3329-0420

E-mail: convento.penha@gmail.com

Igreja do Rosário

R. do Rosário, 135 – Centro – Vitória

Horário de visitação: 13h às 17h

Informações: (27) 3235-7444

Casa e Chácara Barão de Monjardim

Endereço: Rua Professor Carlos Mattos, nº 33 – Santa Cecília – Vitória

Horários: De terça a sexta-feira, das 9h às 16h30. Sábados, domingos e feriados, o horário de funcionamento é das 13h às 17h.

Tel: (27) 3322-4807 (geral) e 3223-6609 (agendamentos)

E-mail: msm@museus.gov.br