Inscrições abertas: Olimpíada de Eficiência Energética vai premiar estudantes com notebooks e viagem a Brasília

Estão abertas as inscrições para a 5ª edição da Olimpíada Nacional de Eficiência Energética (ONEE) 2026. Voltada a estudantes do 8º e 9º anos do Ensino Fundamental e, de forma inédita nesta edição, a alunos do 1º e 2º anos do Ensino Médio de redes públicas e privadas, a iniciativa visa promover o consumo consciente de energia elétrica, a sustentabilidade e a preservação dos recursos naturais.

A participação é gratuita, e o cadastro deve ser realizado diretamente pelas instituições de ensino até o dia 15 de setembro, pelo portal da ONEE.

Premiações e incentivo aos participantes

A competição concede medalhas de ouro, prata e bronze aos alunos com melhores desempenhos. No Espírito Santo, o estudante com o maior destaque no estado receberá um notebook e uma viagem com todas as despesas pagas — com direito a acompanhante — para Brasília, onde disputará o desafio final e participará da Semana Olímpica.

Os docentes também são integrados ao programa de incentivo: os professores de destaque de cada estado ganharão uma viagem a Brasília para participar da Cerimônia Nacional de Premiação. Em todo o Brasil, a estimativa da organização é mobilizar mais de 660 mil alunos.

Etapas da competição e formação pedagógica

A estrutura da olimpíada divide-se em duas fases principais e conta com conteúdos alinhados à Base Nacional Comum Curricular (BNCC), especialmente na área de Ciências da Natureza e suas Tecnologias:

Primeira fase (Desafios gamificados): Execução de jogos digitais e atividades sobre sustentabilidade, segurança e uso responsável da energia. Segunda fase (Avaliação objetiva): Realização de prova teórica na plataforma oficial do projeto.

Além do ecossistema de aprendizagem voltado aos alunos, a ONEE disponibiliza cursos de formação continuada para os educadores, permitindo a utilização dos materiais pedagógicos como suporte direto em sala de aula.

Realização e apoios

A Olimpíada Nacional de Eficiência Energética é uma realização da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), por meio do Programa de Eficiência Energética (PEE), com coordenação do Instituto Abradee. No Espírito Santo, o projeto conta com o apoio da distribuidora EDP como parte de seus projetos de conscientização socioambiental nas comunidades em que atua.

Cronograma oficial da ONEE 2026