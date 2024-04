Na tarde da última terça (2), o TSE homologou o nome de Andrea Ramos Gante, ex secretária de Assistência do governo Gottardo e atual assessora especial da presidência da câmara de Guarapari, na presidência municipal do MOBILIZA da cidade de Guarapari. Estão fazendo parte do diretório Luanara Loiola (secretária) e Nilton Rosa Vieira (Tesoureiro).

Eleições 2024.Proporcional. A intenção do MOBILIZA local é eleger de 2 a 3 vereadores em uma chapa robusta e com grandes nomes da política e lideranças da cidade saúde.

Eleições 2024. Majoritária. Para a sucessão a prefeitura da cidade, Andrea garante composição a base eleitoral do pré-candidato a prefeito, o vereador e atual presidente da câmara municipal, Wendel Lima (MDB). Como pré-candidato, Wendel já tem fechados os apoios da Democracia Cristã (DC), agora também do MOBILIZA e do seu partido o MDB.