O Governo do Estado, por meio da Secretaria de Gestão e Recursos Humanos (Seger) e da Secretaria da Educação (Sedu), vai promover um concurso público, para o provimento de 1.500 vagas, para os cargos de Agente de Suporte Educacional, Professor MaPP (Pedagogo) e Professor MaPB – Ensino Fundamental e Médio. O Edital Seger/Sedu nº 01/2022, foi publicado no Diário Oficial do Estado desta terça-feira (25).

As inscrições ficarão abertas, exclusivamente, via Internet, por meio do site www.concursosfcc.com.br, no período das 10 horas, da próxima sexta-feira (28), até às 14 horas, do dia 18 de fevereiro de 2022.

Para os cargos de Professor P (Pedagogo) e de Professor B, o valor da taxa de inscrição é de R$ 81,25 e para o cargo de Agente de Suporte Educacional R$ 66,25.

A partir de 04 de fevereiro de 2022 o candidato poderá conferir, no endereço eletrônico da Fundação Carlos Chagas (responsável pelo concurso) se os dados da inscrição efetuada foram recebidos e o valor da inscrição foi pago. Em caso negativo, o candidato deverá entrar em contato com o Serviço de Atendimento ao Candidato (SAC) pelo telefone 3003-4503, de segunda a sexta-feira, em dias úteis, das 10 às 16 horas (horário de Brasília), para verificar o ocorrido.

Serão reservados aos candidatos negros e aos candidatos indígenas, que facultativamente autodeclarem tais condições no momento da inscrição, na forma da Lei Estadual nº 11.094/2020, com 17% e 3%, respectivamente, das vagas destinadas a cada cargo/disciplina. A reserva de vagas será disponibilizada sempre que o número de vagas oferecidas no Concurso for igual ou superior a três.

As Provas Objetivas e Discursivas serão realizadas nas cidades de Vitória, Afonso Cláudio, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Cariacica, Guaçuí, Linhares, Nova Venécia, São Mateus, Serra e Vila Velha, conforme opção de Cidade de Prova indicada pelo candidato no Formulário de Inscrição via Internet, com previsão de aplicação no dia 27 de março de 2022.

A publicação do Resultado Preliminar das Provas Objetivas e Discursiva será realizada no dia 03 de maio de 2022.

Leia atentamente o Edital Seger/Sedu nº 01/2022

Acesse o link da Fundação Carlos Chagas: https://www.concursosfcc.com.br/concursos/sedes221/index.html