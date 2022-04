Todos os oito mil alunos do 1º e 2º anos do Ensino Fundamental da rede de ensino de Vila Velha estão realizando exames oftalmológicos gratuitamente nas escolas. Em maio, a expectativa é que 3.300 alunos, de 23 escolas diferentes, façam o teste.

Desde o início do projeto “Saúde Ocular na Infância – uma visão além da aparência”, mais de 2.900 alunos já realizaram os exames oftalmológicos. Destes, cerca de 20% apresentaram possibilidade de alguma limitação visual e foram encaminhados para consulta especializada.

Após as etapas de triagem nas escolas e das consultas oftalmológicas especializadas, 100% dos alunos que forem identificados com necessidade de uso de óculos com grau vão receber gratuitamente da Associação Evangélica Beneficente Espírito-Santense (AEBES).

O secretário municipal de Educação, Rodrigo Simões, frisou que esse é mais um passo para auxiliar os alunos na etapa da alfabetização e ampliar o acesso à saúde: “Sabemos que nem todos os nossos alunos se consultam com oftalmologista e, com este projeto, estamos proporcionando isso a eles. Além disso, a deficiência visual, quando não identificada, atrasa o desenvolvimento das crianças e sua alfabetização. Temos muitos projetos pedagógicos para intensificar o aprendizado dos nossos alunos, mas sabemos que a saúde e questões pessoais também estão atreladas ao bom rendimento”, explicou.

A secretária de Saúde, Cátia Lisboa, afirma que este é um passo marcante para consolidar a saúde também no ambiente escolar: “Com a percepção de que há problemas oculares nas crianças, podemos identificar alterações da visão logo na infância, melhorando a qualidade de vida não apenas no ambiente escolar, mas para a vida”, afirma.

“Este é mais um avanço na saúde, um projeto que compõe uma das atividades do Programa Saúde na Escola, ampliando o acesso das crianças ao SUS. É um compromisso que firmamos no início da gestão do prefeito Arnaldinho Borgo, que inclui, acolhe e cuida de todos os munícipes”, conclui a secretária.

Autorização dos responsáveis. Para que o estudante possa realizar o exame oftalmológico, é necessário que o responsável por ele assine o termo de autorização. O documento é enviado pela escola na qual o aluno estuda, junto com as informações sobre o dia em que acontecerá os testes na unidade de ensino.