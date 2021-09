Avançar com a imunização contra Covid-19 em toda população é uma das estratégias do Governo do Espírito Santo para combater o vírus em solo capixaba. Diante disso, foi iniciada a vacinação de um novo grupo prioritário: adolescentes de 12 anos ou mais sem comorbidade.

O ato simbólico foi realizado na manhã desta quinta-feira (23), no Centro Estadual de Ensino Fundamental e Médio em Tempo Integral (CEEFMTI) Pastor Oliveira, em Vila Velha, com a participação do do governador do Estado, Renato Casagrande, da vice-governadora Jacqueline Moraes e do secretário de Estado da Saúde, Nésio Fernandes. Foram vacinados na ação cinco jovens que estudam na unidade, com autorização prévia dos responsáveis para receber a dose.

“Estamos trabalhando em conjunto com as prefeituras e avançamos bem com a vacinação. Com as doses que adquirimos junto ao Instituto Butantan, vamos poder usar as vacinas que chegam do Ministério da Saúde para avançar ainda mais na imunização dos adolescentes e na dose de reforço dos idosos. Já temos todas as doses necessárias para imunizar os adolescentes e os adultos. Por isso, fazemos um apelo para que todos os jovens: vacinem-se”, disse Casagrande.

A partir de agora, o Estado que, na semana passada, iniciou a vacinação de adolescentes de 12 a 17 anos com deficiências permanentes, que possuem comorbidades, que sejam gestantes, puérperas e lactantes, ou ainda aqueles privados de liberdade, imunizará toda essa população sem critérios.

“A vacinação na escola visa alcançar um grande número de pessoas imunizadas em um curto espaço de tempo, permitindo que seja mobilizado também os pais e evidenciando a segurança da utilização da vacina. Esse é um momento muito bonito, que pode permitir, no início do mês de outubro, que toda a população adulta e adolescentes esteja vacinada com a primeira dose. Essa é a nossa meta com os municípios capixabas”, explicou o secretário Nésio Fernandes.

De acordo com a Resolução da Comissão Intergestores Bipartite (CIB) n°172/2021, a vacinação dos adolescentes deve ser realizada com o imunizante da Pfizer/BioNTech. A população de adolescentes de 12 a 17 anos com e sem comorbidades no Espírito Santo é de 338.971 pessoas.