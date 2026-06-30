Jogos Escolares do ES: Etapa Final Juvenil reúne 768 atletas a partir desta terça (30) em Guarapari

A etapa final estadual juvenil dos Jogos Escolares do Espírito Santo (JEES) 2026 começa nesta terça-feira (30), no Sesc de Guarapari. Voltada para estudantes-atletas de 15 a 17 anos, a competição abrange as modalidades coletivas de basquete, futsal, handebol e vôlei, estendendo-se até o sábado (04). Em função da partida entre Brasil e Japão pela segunda fase da Copa do Mundo, ocorrida na segunda-feira (29), a cerimônia de abertura foi agendada excepcionalmente para esta terça-feira, às 13h.

Nesta fase juvenil, as equipes competem no formato de seleções municipais. Estão reunidos 768 atletas integrando 64 equipes de 27 municípios capixabas. A classificação foi assegurada após a disputa de oito etapas regionais realizadas entre maio e junho nas cidades de Cachoeiro de Itapemirim, Guaçuí, Itarana, Linhares, Marechal Floriano, Nova Venécia, São Mateus e Vitória.

Conclusão da Etapa Infantil No último sábado (27), encerrou-se a etapa final estadual infantil dos jogos, que reuniu 768 estudantes de 45 escolas, representando 29 municípios e divididos em 64 equipes. Diferente do juvenil, na categoria infantil as equipes são representadas pelas próprias instituições de ensino. Os vencedores garantiram o título estadual e a vaga para os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs).

Os campeões da etapa final estadual infantil de 2026 foram:

Basquete Feminino: UMEF Professora Nice de Paula Agostini Sobrinho (Vila Velha)

Basquete Masculino: Centro Educacional São Camilo (Cachoeiro de Itapemirim)

Futsal Feminino: Centro Educacional Mundo Moderno (Cariacica)

Futsal Masculino: EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Handebol Feminino: Escola América (Vitória)

Handebol Masculino: UMEF Irmã Feliciana Garcia (Vila Velha)

Vôlei Feminino: Escola Americana de Vitória (Vitória)

Vôlei Masculino: EMEF Deocleciano de Oliveira (Guaçuí)

Modalidades Individuais e Fases Nacionais O torneio, promovido pelo Governo do Estado por meio da Secretaria de Esportes e Lazer (Sesport), também engloba 16 modalidades individuais com etapas únicas entre maio e julho. O badminton ocorreu no último domingo (28), no Centro de Treinamento Jayme Navarro de Carvalho (na sede da Sesport). O calendário do próximo fim de semana prevê competições de tiro com arco no sábado (04) e de judô e triathlon no domingo (05).

Os campeões estaduais de ambas as categorias garantem o direito de representar o Espírito Santo nas etapas nacionais. Os vencedores do infantil disputarão os Jogos Escolares Brasileiros (JEBs) em setembro, em Brasília (DF), enquanto os campeões do juvenil competirão nos Jogos da Juventude, programados para os meses de outubro e novembro, em Foz do Iguaçu (PR). Todos os resultados podem ser acompanhados pelo perfil da Sesport no Instagram (@sesportesoficial).