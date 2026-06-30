Deputados do ES aprovam doação de terreno para complexo industrial da GWM em Aracruz

Em sessão ordinária virtual realizada nesta segunda-feira (29), os deputados estaduais aprovaram a doação de uma área de quase 1,7 milhão de metros quadrados — o equivalente a cerca de 240 campos de futebol — em Barra do Riacho, no município de Aracruz, no Norte do Espírito Santo. O terreno, cedido pelo governo do Estado, será destinado à construção do complexo industrial automotivo da montadora chinesa Great Wall Motors (GWM). Além dessa área, um outro terreno de 80 mil metros quadrados (equivalente a oito campos de futebol) será repassado a Aracruz para a instalação de equipamentos públicos do Programa Estruturante Parklog/ES.

A instalação oficial da montadora no município será marcada por uma cerimônia nesta terça-feira (30), a partir das 10h30. O evento, que contará com uma estrutura de 7 mil metros quadrados planejada para receber até 300 convidados, reunirá o governador Ricardo Ferraço, executivos da GWM China e GWM Brasil, lideranças do setor produtivo e autoridades locais.

O projeto de lei recebeu parecer favorável das comissões reunidas de Justiça, de Infraestrutura e de Finanças, sob a relatoria do deputado Alcântaro Filho (Republicanos). Segundo o relator, deixando questões ideológicas de lado, o projeto visa fomentar o desenvolvimento econômico de Aracruz, da região e de todo o Espírito Santo, inserindo o estado no mapa do desenvolvimento mundial. O parlamentar Mazinho dos Anjos (MDB) destacou que o Espírito Santo venceu a concorrência de outros estados interessados na indústria automotiva, como Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Também se manifestaram a favor os deputados Xambinho (Podemos), Dary Pagung (PSB), Thiago Hoffmann (PSB), Lucas Polese (PL), Capitão Assumção (PL) e João Coser (PT).

Por outro lado, as deputadas Iriny Lopes (PT) e Camila Valadão (Psol) registraram os únicos votos contrários ao projeto. Iriny Lopes criticou a proposta por avaliar que ela desconsidera requisitos ambientais, de mão de obra e de proteção à população tradicional. Já Camila Valadão apontou a falta de mecanismos de transparência e de contrapartidas por parte da empresa. Com a aprovação majoritária, a matéria segue agora para a sanção do Poder Executivo.

Cronograma e Empregos. A unidade industrial deve começar a operar inicialmente em 2029, em uma região próxima à BR-101, à ES-257, ao ParkLog e à estrutura portuária de Aracruz. O investimento total estimado atinge R$ 4,6 bilhões, com potencial para gerar até 10000 empregos diretos e indiretos ao longo de todo o ciclo do empreendimento.

O cronograma do projeto está estruturado nas seguintes etapas: