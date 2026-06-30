R$ 43 Milhões em Investimentos: Ferraço entrega obras de infraestrutura e segurança em Cachoeiro

O governador do Estado, Ricardo Ferraço, realizou uma série de entregas e anúncios em Cachoeiro de Itapemirim nesta segunda-feira (29). A agenda incluiu a inauguração da reabilitação da Rodovia São Joaquim (ES-478), a autorização de convênio para a revitalização da Praça Nossa Senhora de Fátima, a assinatura da ordem de serviço para pavimentação de ruas locais, além da entrega do primeiro Totem de Segurança do município e de novos equipamentos para a Guarda Civil Municipal.

Durante o evento em sua cidade natal, o governador ressaltou que a rodovia impulsiona o polo de São Joaquim e fortalece a infraestrutura regional. Ferraço também citou outros investimentos em andamento na cidade, como as obras na Rodovia do Frade, a requalificação da Avenida Jones dos Santos Neves e a transformação do Parque de Exposições em um Centro de Eventos, além de mencionar diálogos em curso para a futura construção de uma ponte ligando a Curva do Valão ao bairro Village da Luz.

Infraestrutura Rodoviária e Urbana A reabilitação da Rodovia ES-478 (Rodovia São Joaquim) foi executada pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES) com um investimento de R$ 33,4 milhões. A intervenção abrangeu 5,76 quilômetros de extensão, conectando a BR-482 à BR-393. As melhorias incluíram a reconstrução do pavimento, nova camada asfáltica, acostamentos, sistema de drenagem, calçadas, abrigos para passageiros de ônibus, sinalização horizontal e vertical, defensas metálicas e construção de interseções e retornos. A obra beneficia o deslocamento e a logística do polo produtor de rochas ornamentais e das atividades agropecuárias.

Na área urbana, por meio da Secretaria de Estado de Saneamento, Habitação e Desenvolvimento Urbano (Sedurb), foi autorizado o convênio de R$ 9,8 milhões para revitalizar a Praça Nossa Senhora de Fátima. A obra visa modernizar o espaço público, trazendo mais acessibilidade, segurança e lazer para cerca de 185 mil moradores, além de fomentar o comércio local, conforme destacado pelo secretário da pasta, Marcos Soares.

Reforço na Segurança Pública Por meio do programa Estado Presente em Defesa da Vida, foi inaugurado o primeiro Totem de Segurança de Cachoeiro de Itapemirim, localizado no bairro Guandu (esquina das ruas Bernardo Horta e Delvo Arlindo Perim). O secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno, enfatizou que o equipamento amplia o combate ao crime, especialmente os patrimoniais. Junto ao totem, a Guarda Civil Municipal recebeu novos equipamentos para atuação integrada.

O projeto dos Totens de Segurança teve início em julho de 2025, na cidade de Cariacica, e contava com 40 unidades na Região Metropolitana, auxiliando no atendimento de ocorrências de homicídios, trânsito, violência doméstica e tráfico. Agora, na fase de interiorização, o Governo do Estado vai instalar 20 novos totens, distribuídos igualmente (quatro para cada) entre cinco municípios: Cachoeiro de Itapemirim, Colatina, Aracruz, São Mateus e Linhares.

Os critérios para a escolha das cidades foram técnicos, baseados em densidade populacional, análise criminal e fluxo urbano.