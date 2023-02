O Governo do Estado autorizou, na última sexta-feira (17), o início de obras de infraestrutura no município de Piúma, na microrregião Litoral Sul. Ao todo, serão repassados R$ 1,27 milhão em recursos do Fundo Cidades para a reforma da Praça Durval Serafim dos Anjos e para drenagem e pavimentação de ruas em três bairros. Ao lado do prefeito Paulo Cola, Casagrande participou também da abertura oficial da programação de Carnaval do município.

As obras beneficiarão cerca de nove mil pessoas diretamente, segundo estimativa da Prefeitura. A urbanização da Praça Durval Serafim dos Anjos, localizada no bairro Acaiaca, vai beneficiar famílias que residem na área, que poderão interagir e se divertir no novo espaço. Serão instalados equipamentos de ginástica para prática de atividades físicas, além de brinquedos para crianças.

Serão contempladas com a drenagem e pavimentação as seguintes ruas: trechos das ruas Ipatinga e da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes, no bairro Piuminas; trechos das ruas Menino Deus e Vitorino Costa, no bairro Monte Aghá I; e a Rua Bauru e trecho da Avenida Piúma, no bairro Lago Azul.

“Esse é um momento importante para o município que recebe novos investimentos do Governo do Estado. Gostaria neste momento de reafirmar o meu compromisso com Piúma. Temos diversas obras em andamento, inclusive com repasses do nosso Fundo Cidades, e já estamos na fase final de contratação da Orla de Piúma, pois as empresas que ganharam a licitação acabaram tendo problemas”, afirmou o governador.

O prefeito de Piúma, Paulo Cola, agradeceu a parceria do Estado com o município. “Com muita responsabilidade, vamos tocando cada vez investimento que o governador Renato Casagrande envia para Piúma. Sabemos fazer nossas parcerias. Temos um projeto para uma Piúma melhor e seguimos contando com essa parceria com o Governo”, disse.

A secretária de Estado do Governo, Maria Emanuela Alves Pedroso, destaca que o Fundo Cidades tem sido um importante mecanismo de promoção do equilíbrio regional. “O fundo garante investimentos em diversas áreas e em todas as regiões do Estado, sempre em parceria com as gestões municipais. Assim, vamos contribuindo para o desenvolvimento de nossas cidades e a melhoria na qualidade de vida dos cidadãos”, pontuou.

1 de 3

Ainda durante a agenda, o governador participou da abertura oficial da programação de Carnaval de Piúma. Casagrande desejou que o período de festividades seja de paz e alegria. “Que as pessoas possam respeitar o outro, respeitar as mulheres, e aproveitar um carnaval sem violência. As nossas forças de segurança estarão presentes, acompanhando os eventos e prestando todo o apoio necessário à população. A Operação Verão continua trabalhando e protegendo todo o nosso litoral”, comentou Casagrande. Também estiveram presentes, o prefeito de Anchieta, Fabrício Petri, e o deputado estadual Allan Ferreira.