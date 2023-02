Em Vila Velha, as políticas públicas de atenção ao trabalhador estão apresentando resultados cada vez melhores. Na atual Administração, comandada pelo prefeito Arnaldinho Borgo, o município – que em 2022 registrou a maior taxa de crescimento entre as cidades da Região Metropolitana – também ficou no topo do ranking de geração de empregos na Grande Vitória.

No ano passado, foram criados 6.400 novos postos de trabalho, o que representa um aumento de 6,87% em relação a 2021, quando foram geradas 5.930 novas vagas. O estoque de empregos, ou seja, o número de pessoas que estão empregadas no município, passou de 93.305, em 2021, para 99.718 empregos, em 2022.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Everaldo Colodetti, está otimista com a geração de empregos na cidade, que vem aumentando progressivamente, estimulada por um processo de crescimento contínuo que tem como mola propulsora a confiança dos empreendedores no potencial da economia de Vila Velha.

“Os novos postos de trabalho que estão sendo criados no município resultam de uma atuação técnica, administrativa e política focada no desenvolvimento econômico e social da cidade. A gestão do prefeito Arnaldinho Borgo vem priorizando inúmeros projetos e ações para atrair novas empresas, mais investimentos e, ainda, para melhorar o ambiente de negócios em Vila Velha. Os indicadores mostram que estamos no rumo certo”, pontua o titular da SEMDEC.

Captação de novas vagas. A dedicação e o empenho de toda a equipe que atua na captação das vagas de emprego na cidade estão dando bons frutos: “Nossos agentes continuam em campo de modo permanente, captando novos postos de trabalho. E graças a este esforço, estamos conseguindo ajudar muita gente a encontrar um emprego no mercado de trabalho. Isso é gratificante”, afirma a coordenadora do Sine de Vila Velha, Rogéria Gomes Ramos.

Para concorrer a uma das 106 vagas disponíveis, basta procurar o Sine de Vila Velha, que funciona de segunda à sexta-feira, de 8h às 17h, no subsolo do Shopping Boulevard, acesso “A”, na Rodovia do Sol, em Itaparica.