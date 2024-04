Governo estadual entrega eletrodomésticos e móveis para famílias atingidas pelas chuvas.

O Governo do Estado, por meio do Programa ES Solidário, iniciou a entrega de eletrodomésticos, colchões, camas e produtos de alimentação e higiene para as famílias atingidas pelas fortes chuvas registradas no mês de março no sul do Estado. As doações estão sendo entregues às prefeituras que ficam responsáveis pelo mapeamento e direcionamento dos produtos.

No final de semana, foram entregues 41 kits Lar para famílias de Mimoso do Sul e sete para pessoas de Bom Jesus do Norte. Neste fim de semana, a secretária de Estado de Direitos Humanos, Nara Borgo, esteve nos dois municípios, onde dialogou com prefeitos e equipes das prefeituras, buscando informações sobre as principais demandas e organizando a entrega das doações a estes municípios.

“O Governo do Estado, por meio do ES Solidário, está com as prefeituras direcionando à população as doações, permitindo que estas pessoas comecem a retomar suas vidas”, destacou a secretária Nara Borgo, enfatizando que os produtos são oriundos de doações feitas por empresas, além de adquiridos pelo Governo do Estado.

Espaços de atendimento a idosos

Colaborando para que o Conselho Tutelar de Mimoso do Sul e de Bom Jesus do Norte retomem as atividades, o Governo do Estado entrega, esta semana, mesas, cadeiras, computadores, micro-ondas e material de escritório. Os itens são doações das secretarias de Estado.

Contribuindo com as instituições que atendem pessoas idosas e pessoas com deficiência, o ES Solidário, em diálogo com cada entidade, entrega nos próximos dias colchões, refrigerador, fogão, gás, impressoras, itens de cama, mesa e banho, leite e fraldas, conforme a solicitação de cada instituição.

O Governo do Estado segue atuando nos municípios atingidos pelas chuvas em diferentes frentes, com a oferta de linhas de crédito especiais aos empreendedores; emissão de documentos; recuperação da infraestrutura das cidades, entre outras ações.