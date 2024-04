Durante uma Assembleia Geral da Associação de Moradores da Praia do Morro (AMPM), realizada no mês de fevereiro, os participantes votaram pela criação de um abaixo-assinado contra o projeto de engordamento da praia. Segundo a presidente da AMPM, Fátima Fonseca, a decisão foi quase unânime. “99% das pessoas decidiram contra o engordamento, que fosse feito um abaixo-assinado como um primeiro movimento dos moradores em favor da nossa linda Praia do Morro”, contou ela.

Motivos. Um dos principais argumentos levantados pelos moradores é a falta de justificativa para a realização da obra. Suely Mello, representante da AMPM, ressaltou que a faixa de areia da Praia do Morro tem se mantido inalterada ao longo dos anos. “Em fotos antigas de Guarapari, vemos que a faixa de areia tem sido a mesma por todos esses anos. A cidade precisa de muitas outras obras de infraestrutura que não ouvimos serem discutidas”, explicou Suely.

Segurança. Além disso, os moradores expressaram preocupação com as possíveis consequências para a segurança na praia. “Nossa praia tem um relevo lindo e confortável para todos, sendo tranquila para crianças e idosos entrarem na água. Mesmo assim, ainda precisamos de guarda-vidas para evitar acidentes. Imagina como ficaria o serviço deles se a praia tivesse uma maior extensão da faixa de areia”, alertou.

Falta de diálogo. Outro ponto levantado pelos moradores é a falta de diálogo por parte do poder público. Suely enfatizou que, até o momento, não houve contato das autoridades locais para discutir o projeto com a comunidade. “O poder público ainda não entrou em contato com nenhum de nós. Não foi marcada nenhuma audiência pública ou questionamento para ouvir a população a respeito dessa ideia”, ressaltou.

Engordamento da praia. O projeto de engordamento da Praia do Morro foi anunciado pelo vice-governador e secretário de Estado de Desenvolvimento, Ricardo Ferraço, durante uma palestra realizada em Guarapari no mês de fevereiro. Segundo Ferraço, a proposta, em fase de análise, visa aumentar a faixa de areia da praia de 40 para 80 metros de extensão.