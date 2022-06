O governador do Estado, Renato Casagrande, esteve, nesta terça-feira (14), no município de Vila Velha para a inauguração da nova agência do Banco do Estado do Espírito Santo (Banestes) em Terra Vermelha. A agência foi desenvolvida seguindo o padrão do novo modelo de negócios do banco, com ambiente projetado de forma mais moderna, conectada, funcional, espaçosa e, principalmente, acolhedora. Também foi entregue a obra da quadra poliesportiva da Escola Mário Gurgel, no bairro Jabaeté.

“Essa agência tem como objetivo apoiar os empreendedores e também toda a população da região de Terra Vermelha. Aproximando o serviço do banco da população, de forma física, além dos canais digitais. O banco pode ser cada vez mais tecnológico, mas mantém o seu diferencial com a proximidade física e um atendimento acolhedor”, destacou o governador, durante a cerimônia de lançamento da nova agência.

Casagrande reforçou o profissionalismo na gestão do Banestes com foco nos resultados, que traz benefícios para os capixabas. “Com os dividendos do banco podemos realizar mais investimentos sociais, como em saneamento, drenagem e pavimentação urbana, além de obras de escolas e na saúde. Estamos fortalecendo o banco, por meio de ampliação de parcerias para contribuir com a inovação. O Banestes tem demonstrado que é um banco regional com grande competência e potencial, um patrimônio do povo capixaba”, disse.

O diretor-presidente do Banestes, Amarildo Casagrande, reforçou que este novo conceito de agência oferece aos clientes uma experiência de ainda mais qualidade. “Nós temos como missão modernizar e fortalecer o Banestes. Somos o banco que mais conhece os capixabas e cumprimos nosso papel econômico e social no estado. A modernização das agências, seguindo o novo modelo de negócios, é um exemplo da atuação da instituição em prol de uma melhor experiência para o cliente, tendo como foco a inovação no meio digital, mas sem perder a sua característica acolhedora de estar sempre disponível também de forma presencial. A intenção é que, de fato, os clientes se sintam em casa, pois o Banestes é o banco dos capixabas”, afirmou.

O secretário de Desenvolvimento de Vila Velha, Everaldo Colodetti, destacou a parceria do Banestes com o Município, visando alavancar o potencial de todas as regiões da cidade. “Essa nova agência demonstra a visão do banco sobre a potencialidade da região de Terra Vermelha”, completou. Já a presidente da Associação de Moradores de Terra Vermelha, Eliane Simões, agradeceu, em nome da comunidade, pelo empreendimento. “Somos parceiros do banco dos capixabas e estamos muito felizes com mais essa conquista”, disse ela.

A nova Agência Banestes Terra Vermelha tem 343 metros quadrados e com uma área moderna de atendimento, incluindo um lounge informal para conversas e fechamento de negócios. Nos últimos dois anos, 14 unidades do Banestes foram adequadas para o modelo de negócios. Entre as unidades que migraram para esse modelo de atendimento de negócios estão da Ceasa e de Cariacica-sede, ambas no município de Cariacica; de Santo Antônio e Moscoso, em Vitória; de Itapoã, em Vila Velha; de Juparanã, em Linhares, e de São Gabriel da Palha, entre outras. Atualmente, a agência do Ibes, em Vila Velha, está em processo de mudança.

Conforme já anunciado pelo Banestes, outras agências do banco também estão em processo de reestruturação, seguindo esse novo conceito, como as agências dos municípios de Venda Nova do Imigrante, Montanha e Empresarial Cachoeiro de Itapemirim. O Banestes é o único banco presente em todos os 78 municípios capixabas. Ao todo, são 855 pontos de atendimento, compostos por 151 unidades de atendimento (entre agências e postos), 331 postos de atendimento eletrônico e 373 correspondentes Banesfácil.

Também estiveram presentes os deputados estaduais Luciano Machado e Janete de Sá; o diretor de Rede do Banestes, Fernando Valli; o superintendente Regional Centro do Banestes, Ademir Deodato; o gerente da agência de Terra Vermelha, Fabricio Menegassi; entre outras autoridades, convidados, representantes da comunidade, diretores e funcionários do banco.

Entrega de quadra poliesportiva em escola

Ainda no município, o governador Renato Casagrande fez a entrega da nova quadra poliesportiva da Escola Estadual de Ensino Médio (EEEM) Mário Gurgel, no bairro Jabaeté, em Vila Velha. Foram investidos R$ 2,52 milhões na construção que vai atender 967 alunos da unidade. As obras foram executadas pelo Departamento de Edificações e de Rodovias do Espírito Santo (DER-ES).

“É uma alegria imensa para nós em inaugurar mais uma obra na área da educação, beneficiando nossos alunos e toda a comunidade escolar. Temos muitos investimentos na melhoria de nossas escolas, com construções, reformas e ampliações de unidades, e também avançando na infraestrutura esportiva. Estamos focados em manter o Espírito Santo com a melhor educação do Brasil. Já somos os melhores no Ensino Médio, mas queremos ser os melhores em todos os níveis. A educação transforma a vida das pessoas”, destacou Casagrande.

A quadra poliesportiva conta com arquibancada, cobertura em telha termo acústica e fechamento lateral, que minimizam a incidência de luz, garantindo maior conformo térmico, beneficiando assim, os estudantes e professores.