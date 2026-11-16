O governo dos Estados Unidos, liderado por Donald Trump, anunciou nesta segunda-feira (16 de novembro de 2026) uma nova norma que endurece as restrições à exportação de chips avançados de inteligência artificial (IA) destinados a data centers localizados fora do território americano. O objetivo central da medida é fechar brechas regulatórias e impedir que empresas da China utilizem infraestruturas tecnológicas instaladas em terceiros países para acessar esses componentes estratégicos e treinar seus próprios modelos de IA.

A diretriz inclui expressamente o Brasil na lista de nações sujeitas ao novo crivo regulatório, ao lado de Cingapura, Tailândia, Malásia e Indonésia. Com a entrada em vigor das regras, o envio de determinados semicondutores de alta performance fabricados nos Estados Unidos para esses destinos passará a depender de autorização prévia do governo americano.

Impactos Práticos para o Brasil

Na avaliação de Washington, mesmo diante das barreiras diretas impostas a Pequim, companhias chinesas poderiam contornar os bloqueios contratando capacidade de processamento em nuvem e serviços de computação em data centers sediados em países aliados ou neutros. A nova norma busca justamente bloquear essa triangulação tecnológica, ampliando o rastreamento americano sobre o destino final e a finalidade de uso dos equipamentos.

A inclusão na lista não significa que o Brasil esteja proibido de adquirir chips provenientes dos Estados Unidos. Na prática, a regulamentação institui exigências adicionais de licenciamento e conformidade para remessas específicas, variando o alcance das restrições conforme a capacidade técnica dos produtos e o perfil das operações comerciais envolvidas.

Contexto Geopolítico e Pressão Comercial

Os chips avançados de inteligência artificial são tratados por Washington como ativos de segurança nacional, por viabilizarem o processamento massivo de dados e o desenvolvimento de sistemas de ponta. O anúncio da medida ocorre em um momento sensível da agenda diplomática americana, coincidindo com a viagem oficial de Donald Trump ao continente asiático — roteiro que prevê um encontro bilateral com o presidente chinês, Xi Jinping, na China.

Internamente, a publicação da regra também responde a pressões políticas enfrentadas pelo secretário de Comércio dos Estados Unidos, Howard Lutnick, que tem sido alvo de críticas pela forma como vinha conduzindo a fiscalização e os controles de exportação de tecnologias sensíveis para o mercado chinês.