A Companhia de Melhoramentos e Desenvolvimento Urbano de Guarapari (CODEG), publicou nesta segunda-feira (13), o Edital de Abertura do Processo Seletivo Simplificado para seleção e contratação temporária de técnico em segurança do trabalho e médico do trabalho, de acordo com as normas do edital Nº 01/2022, disponível no site da CODEG.

As inscrições poderão ser realizadas no período de 13 de junho a 05 de julho de 2022, somente no setor de Protocolo da CODEG, localizado na Rua Prof. Cici Gaigher, 49 – Sol Nascente, Guarapari – ES, 29210-442, de segunda a sexta-feira, no horário das 08h30 às 17h30.

Confira o edital completo no link http://codeg.guarapari. es.gov.br/busca?q=Processo+ seletivo+