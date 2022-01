O verão bagunçado e cheio de confusões de 2022 está levando algumas pessoas a pensar que o ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes, tinha razão. Turistas brigando na praia, desrespeitando regras, roubando mercadorias e aprontando de tudo na cidade, levam a crer que o prefeito estava certo ao defender um turista e um turismo mais qualificado em Guarapari.

R$ 200 por dia. Em famosa entrevista à rádio CBN Vitória em dezembro de 2014 o ex-prefeito disse o seguinte: “Seria melhor ter 100 mil turistas com melhor poder aquisitivo. Que frequentassem restaurantes, bares e ocupassem hotéis, que gerassem renda para a cidade, que gastassem R$ 200 por dia”.

Trazem tudo. Ainda na entrevista ele disse. “Os turistas de veraneio vêm com tudo no carro ou no ônibus, trazem botijão de gás e até macarrão. Precisamos de pessoas que venham com dinheiro para gastar, e assim, justificar os investimentos na cidade”, ressaltou o prefeito, que foi praticamente massacrado quando disse isso a época.

Tinha razão. Com a repercussão de sua fala, a imprensa capixaba e mineira não perdoou o prefeito, que na época teve que se explicar em várias entrevistas. Mas no setor de turismo de Guarapari, com os últimos acontecimentos da cidade, o que se comenta é que o prefeito tinha razão em criticar o atual nível de turismo e tocou em pontos importantes do setor.

Movimento. Segundo eles, o nível que se tem de turismo em Guarapari não tem melhorado, muito pelo contrário, piora a cada dia. Basta acompanhar as notícias dos últimos dias, ou melhor dos últimos anos. Já existe um movimento se organizando nos bastidores para cobrar ações efetivas da prefeitura e da secretaria de turismo, tentando evitar que o turismo aqui vire essa verdadeira bagunça que temos visto nos últimos dias.

Reveja a entrevista exclusiva que ex-prefeito de Guarapari, Orly Gomes, deu ao Portal 27, em 2014, onde comentou sobre a polêmica envolvendo a declaração dele a Rádio CBN.