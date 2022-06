O Governo do Estado, por meio da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), realizou, na noite dessa quarta-feira (22), a cerimônia de formatura dos alunos do Curso de Formação Profissional da Corporação. Ao todo, serão 146 novos policiais, sendo 08 assistentes sociais, 17 auxiliares de perícia médico-legal, 01 escrivão de polícia, 72 investigadores, 09 médicos-legistas, 31 peritos e 08 psicólogos.

A solenidade foi realizada no Salão São Tiago, no Palácio Anchieta, em Vitória, e contou com as presenças do governador Renato Casagrande; da vice-governadora Jacqueline Moraes; do secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, coronel Márcio Celante; do delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda; do diretor da Academia da Polícia Civil (Acadepol), Robson Damasceno; e demais autoridades convidadas.

O Curso de Formação é referente à 2ª turma do Concurso Público da Polícia Civil (Edital nº 001/2018). Para realização do curso, foi firmada uma parceria entre a Acadepol e a Escola de Serviço Público do Espírito Santo (Esesp), na modalidade híbrida, online e presencial. As aulas tiveram início em 04 de maio, de segunda a sábado, totalizando uma carga horária de 300 h.

Entre as disciplinas que foram cursadas pelos alunos estão: armamento e tiro, atuação policial na proteção dos direitos humanos, Estatuto da Criança e do Adolescente, improbidade administrativa, noções de medicina legal, papiloscopia, prática cartorária, telecomunicações policiais, inteligência e investigação policial.

O governador Renato Casagrande destacou o trabalho de fortalecimento da área da segurança pública. “Com essa formatura, são praticamente 600 novos policiais civis contratados em nosso governo. Estamos fazendo contratações também na Polícia Militar e Corpo de Bombeiros. Investimos ainda em tecnologia e infraestrutura para que nossos policiais continuem trabalhando para reduzir os crimes. Com a continuidade das políticas públicas, vamos levar nosso Estado a ser um dos menos violentos do País”, disse.

O secretário da Segurança Pública e Defesa Social ressaltou que mais uma vez o Governo do Estado demonstra toda a preocupação com a recomposição dos efetivos das forças de segurança.

“Nosso governador, dentro do programa Estado Presente em Defesa da Vida, tem buscado recompor um efetivo que perdemos por falta de investimentos e de concursos entre os anos de 2015 a 2018. Agora, são quase 150 novos policiais civis que irão compor o quadro das delegacias e da parte de Polícia Técnico-Científica para continuarmos no caminho da redução da criminalidade no Espírito Santo. Temos alcançado índices históricos, como a queda dos homicídios, por exemplo. Seguimos em um caminho de reestruturação que não irá parar”, afirmou o coronel Celante.

O delegado-geral da PCES, José Darcy Arruda, falou da importância dos novos servidores para a Instituição. “É sempre uma grande emoção receber novos policiais civis. Nossa atuação é vocacionada e aqueles que se identificam com a profissão posso garantir que se realizarão durante a nova jornada. Para nós, vocês significam esperança! Esperança em aprimorar a promoção da segurança e a justiça cada vez mais. Novas ideias e uma nova energia que irá garantir a continuidade da nossa querida Polícia Civil. Sejam bem-vindos e não se esqueçam: vocês estão aqui para servir, inovar e agir!”, pontuou.

Após assinatura do decreto, os nomes dos aprovados serão divulgados no Diário Oficial do Estado e a partir daí, seguirão os trâmites para posse, conforme preconiza a lei.