A prefeitura de Guarapari divulgou a programação do seu Festival de Inverno. Denominado Esquina da Cultura, o festival neste ano de 2022 está confirmado para os dois últimos finais de semana de julho, na Av. Joaquim da Silva Lima, no Centro.

Nesta edição, pós pandemia, o evento será realizado nos dias 22, 23, 29 e 30 de julho. Segundo a prefeitura, ao todo são de 10 atrações nacionais. Entre os nomes estão: Oswaldo Montenegro, The Fevers, Léo Gandelman, Daniel Boaventura, Leoni, Família Lima, Ana Cañas, Zizi Possi, Raffa Torres, Overdrive Duo e mais sucesso nacional surpresa.

Ainda de acordo com a prefeitura, o festival vai contar com grandes atrações regionais: Big Beatles, Mirano Schuler, Ananda Torres, Du Jorge, Ciça Chadô e banda, Alexandre Borges quinteto, Tropical Brothers e Banda Gandaya.

Além de música boa, o Esquina da Cultura 2022 também esquenta o inverno de Guarapari com muita gastronomia e apresentações culturais. Cervejaria, alimentação e doceira são as opções que o público vai encontrar nos food trucks e bikes, distribuídos na avenida. Danças, teatro e atrações circenses enriquecem as 4 noites do evento.