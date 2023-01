A Divisão Especializada de Atendimento à Mulher (DIV-DEAM) da Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) encerrou 2022 com um total de 2.573 autores de violência contra a mulher presos e registro de 17.707 boletins de ocorrência de crimes da mesma espécie. O balanço das ações foi divulgado nessa terça-feira (17).

No ano de 2022, os autores de violência contra a mulher foram presos em ações e operações coordenadas e realizadas pela DIV-DEAM, em conjunto com suas Delegacias e Núcleos Especializados de Atendimento à Mulher, que compreendem as Delegacias de Atendimento à Mulher (DEAM’S) da Grande Vitória, Delegacia de Plantão Especial da Região Metropolitana (DPEMRM), Delegacia de Plantão Especial da Região (DEAM’s) do Interior e NEAM’s (com apoio dos Superintendentes do Interior); e com apoio da Superintendência de Polícia Interestadual e de Capturas (SUPIC).

Do total de prisões realizadas, 2.159 pessoas foram presas em flagrante e 414 por meio do cumprimento de mandado de prisão. Entre os casos registrados, os crimes de Injúria, ameaça e lesão corporal estão entre os crimes notificados à Polícia Civil.

Balanço DIV-DEAM 2022:

– Boletins de Ocorrência registrados: 17.707

– Inquéritos Policiais (IP’s) instaurados: 9.513

– IP’s relatados: 6.375

– Prisões em flagrantes: 2.159

– Prisões por cumprimento de mandados de prisão: 414

– Mandados de busca e apreensão cumpridos: 226

– Armas de fogo apreendidas: 82

– Medidas Protetivas de Urgência solicitadas: 9.488

– Projeto Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAM’s Itinerante: No ano de 2022, a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher realizou ações itinerantes com ônibus da Polícia Civil em 33 municípios do Estado do Espírito Santo.

– Projeto Homem Que é Homem: atualmente o projeto Homem que é Homem se encontra em 19 municípios do Estado do Espírito Santo

Div-Deam

A Polícia Civil do Estado do Espírito Santo coloca o enfrentamento da Violência Contra a Mulher como prioridade, motivo pelo qual, com a reestruturação ocorrida por meio da Lei Complementar n° 892/2018 do dia 06 de abril de 2018, foi criada a Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e desde a sua criação, vem realizando um importante trabalho e apresentando expressivos números para o enfrentamento à Violência doméstica.

A Divisão conta com uma equipe formada por delegadas, escrivães, investigadores, agentes, assistentes sociais, que diariamente se empenha no combate à violência doméstica e familiar contra mulher no Estado, seja por meio da repressão, com investigações diárias, prisões em flagrante e com a deflagração constante e contínua das Operações Maria’s; bem como por meio da prevenção. Os projetos Homem que é Homem e Divisão Especializada de Atendimento à Mulher e DEAM’S Itinerante, são mecanismos de conscientização.

A delegada titular da Divisão Especializada de Atendimento à Mulher, Cláudia Dematté, ressalta a importância da Lei Maria da Penha como um relevante instrumento legal no enfrentamento da violência contra a mulher no Brasil e no Estado do Espírito Santo. A delegada orienta que as vítimas dos Crimes Resultantes de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher, que vivam um relacionamento abusivo, não se calem.

“Procurem a Delegacia do município em que ocorreu o fato para registrar o Boletim de Ocorrência, para que os autores dos fatos sejam devidamente investigados e responsabilizados por seus atos”, alertou a delegada.

A coordenadora da Divisão explicou ainda que se o agressor estiver em estado flagrancial, cometendo o crime naquele momento, a Polícia Militar deve ser acionada por meio do 190 e, hoje, com a Lei Maria da Penha, ele poderá ser preso e autuado em flagrante. Por fim, a delegada explica que as denúncias sobre casos de violência doméstica e familiar também podem ser feitas de forma anônima, por meio do Disque-Denúncia 181 e do Disque 180, que é a Central de Atendimento à Mulher do Governo Federal.