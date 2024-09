Ah, Guarapari! Após 29 anos, você ainda me surpreende. Bem-vindos à Guarapari 2.0, onde o futuro chega antes do presente e tropeça no passado. É como um filme de ficção científica, só que com menos carros voadores e mais guarda-corpos tortos na Prainha de Muquiçaba. Será que fizemos um upgrade sem corrigir os bugs?

De repente, viramos um canteiro de obras. A cada semana, um novo “grande projeto” é anunciado como se fosse uma atualização de software. Estamos prestes a ver uma Nova York tropical ou uma Dubai praiana? Ou será que estamos apenas tentando rodar um programa pesado em um hardware antigo?

Cuidado! Na pressa de servir um futuro gourmet, não troquemos nosso prestigiado café arábica brasileiro por um café árabe apressado. Mesmo que tenhamos demorado para acordar, não podemos levantar num pulo. O resto da jornada seria só estresse, tropeços e café derramado! Afinal, nem o melhor processador funciona bem sem um bom tempo de inicialização.

É maravilhoso ver Guarapari ressurgindo das areias monazíticas. Mas lembrem-se: “a pressa é inimiga da perfeição”. Estamos tentando passar um elefante por um buraco de agulha, ou melhor, baixar um arquivo de 1TB numa conexão discada.

O maior turista de Guarapari deveria ser o próprio morador. Que projetos temos para esses “turistas nativos”? Serão os guarda-corpos tortos da Prainha de Muquiçaba nossa versão local de realidade aumentada?

Falando em turismo de qualidade, não se faz só com concreto. Assim como um bom sistema operacional não se faz só com interface bonita, o verdadeiro turismo se faz com pessoas. De nada adianta o hotel mais luxuoso se o atendimento for frio como picolé de chuchu. É como ter um smartphone de última geração, mas sem sinal de internet.

Em tempos eleitorais, as promessas estão infladas como pop-ups irritantes. Mas estamos tentando despejar 30.000 litros de dados em um pendrive de 1GB?

O segredo está no equilíbrio, como um bom algoritmo. Precisamos equilibrar desenvolvimento estrutural e humano. O turismo é vivenciado por pessoas, não por tijolos ou pixels.

Vamos respirar fundo e sentir o cheirinho do café. Queremos uma Guarapari bonita por fora e acolhedora por dentro, onde moradores se sintam turistas privilegiados. Uma cidade com boa interface e bom conteúdo.

Na corrida do desenvolvimento, às vezes quem vai devagar chega mais longe – e desvia dos buracos, guarda-corpos tortos e bugs do sistema!

Que nossa Guarapari 2.0 seja uma versão verdadeiramente melhorada, onde futuro e presente dancem em harmonia. E que saboreemos nosso delicioso café arábica brasileiro, sem pressa e com muito sabor. Afinal, o verdadeiro upgrade de uma cidade não está só nas construções, mas na qualidade de vida de seus habitantes.

Então, vamos dar um gole nesse café, contemplar o mar e pensar: estamos realmente prontos para a Guarapari 2.0, ou precisamos antes corrigir alguns erros da versão beta?

Fique claro: AMO GUARAPARI, não sou pessimista, apenas gosto de pensar… quem não “pensa” não pode escolher – é escolhido (engolido).