Com 15 anos de funcionalismo público, o candidato Emanuel Vieira (União Brasil), é um dos nomes com bagagem acadêmica e curricular nas eleições para prefeito em Guarapari. O servidor concursado e ex-secretário de obras da cidade, é apoiado pelo atual prefeito Edson Magalhães.

De norte a sul, Emanuel se tornou é um dos candidatos que mais percorreu a cidade saúde, desde a pré-campanha. Ele a sua vice-candidata, Tamili Mardegan (PSDB), fizeram vários encontros com o projeto “Papo Reto” com as comunidades, ouvindo de perto os moradores.

1 de 4

Foram mais de 40 encontros diários. O que se percebe é que a campanha do engenheiro civil tem crescido nas ruas e a sua desenvoltura no debate da TV Guarapari, mostrou que ele tem conteúdo, habilidade e vivência, para disputar a cadeira mais cotada da prefeitura. As caminhadas do candidato são conhecidas pela animação das meninas e meninos que abraçaram a campanha de Emanuel.

“Eu sou o único candidato capaz de governar Guarapari como ela tem que ser e merece. As minhas experiências na gestão pública e privada são importantes para me trazer a expertise necessária para mudar ainda mais para melhor nossa cidade. Nas ruas as pessoas já sabem que o meu nome e de Tamili são os melhores e mais preparados para avançar com segurança”, destacou o candidato.

Nesse sábado, Emanuel fez um grande movimento no bairro Ipiranga pela manhã e à tarde percorrerá o bairro Santa Mônica. No domingo será a vez do bairro São Gabriel.