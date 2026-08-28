Guarapari abre inscrições para projetos culturais da Política Nacional Aldir Blanc até 11 de setembro

Artistas, produtores, coletivos e demais agentes culturais que atuam no município de Guarapari têm até as 23h59 do dia 11 de setembro de 2026 para inscreverem suas propostas no Edital de Chamamento Público nº 009/2026 – SEMCULT. A iniciativa é promovida pela Prefeitura de Guarapari por meio da Secretaria Municipal de Cultura, utilizando recursos descentralizados da Política Nacional Aldir Blanc de Fomento à Cultura (PNAB).

O instrumento convocatório estabelece os critérios de participação, as categorias contempladas e as condições necessárias para a habilitação dos projetos. Os agentes selecionados firmarão formalmente o Termo de Execução Cultural com a administração municipal para a transferência das verbas.

Execução e prazos dos projetos

Os recursos financeiros repassados permitirão o desenvolvimento de ações culturais em médio prazo. O cronograma prevê que os projetos aprovados iniciem suas atividades a partir do efetivo recebimento do fomento, com prazo de execução estendido até 30 de junho de 2027.

O secretário municipal de Cultura, Peterson de Castro, destacou a relevância do programa para a classe artística local:

“A PNAB representa uma importante oportunidade para os fazedores de cultura de Guarapari desenvolverem seus projetos e fortalecerem a produção cultural do município. É fundamental que os interessados fiquem atentos ao prazo de inscrição e apresentem seus projetos dentro das regras estabelecidas no edital.”

Cronograma e Serviço do Edital

A Secretaria Municipal de Cultura orienta que todos os proponentes façam a leitura completa do edital e de seus anexos antes da consolidação da inscrição, conferindo a documentação exigida e os requisitos específicos de cada categoria.