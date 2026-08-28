Quaest no ES: Flávio Bolsonaro lidera com 37% e Lula tem 30% no 1º turno

Pesquisa do instituto Quaest divulgada pela TV Gazeta, nesta quinta-feira (27), revela o panorama da disputa pela Presidência da República entre o eleitorado do Espírito Santo. No cenário principal sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 37% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 30%.

O estudo incluiu a testagem de uma lista estimulada de pré-candidatos, prevendo também a hipótese de participação de Pablo Marçal, cuja candidatura foi registrada e aguarda julgamento de aptidão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Cenários eleitorais para o 1º Turno no ES

A pesquisa detalhou o desempenho dos nomes apresentados aos entrevistados com e sem a inclusão de Pablo Marçal:

Candidato Partido Cenário Sem Marçal (%) Cenário Com Marçal (%) Flávio Bolsonaro PL 37% 34% Lula PT 30% 29% Renan Santos Missão 4% 4% Pablo Marçal PRTB — 3% Ronaldo Caiado PSD 3% 2% Romeu Zema Novo 2% 2% Escritor Augusto Cury Avante 2% 2% Outros candidatos* Diversos 0% 0% Branco / Nulo / Não vai votar – 7% 7% Indecisos – 15% 17%

*Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registraram 0%.

Convicção do voto e avaliação do governo federal

O levantamento consultou os eleitores sobre a firmeza da escolha presidencial e a avaliação do atual governo federal:

Convicção do eleitor: Para 78% dos entrevistados no Espírito Santo, a decisão de voto é definitiva. Outros 22% afirmaram que ainda podem mudar de opinião até o dia da votação, em 4 de outubro;

Aprovação de Lula: O governo do presidente Lula é desaprovado por 53% dos eleitores capixabas e aprovado por 41%. Um grupo de 6% não soube ou não respondeu;

Avaliação da gestão: A administração federal é considerada negativa por 44%, regular por 26% e positiva por 28%. Os indecisos somam 2%.

Ficha técnica do levantamento

A Quaest entrevistou 804 pessoas de 16 anos ou mais no Espírito Santo entre os dias 23 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números ES-04444/2026 e BR-06255/2026.