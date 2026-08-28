Quaest no ES: Flávio Bolsonaro lidera com 37% e Lula tem 30% no 1º turno

Pesquisa do instituto Quaest divulgada pela TV Gazeta, nesta quinta-feira (27), revela o panorama da disputa pela Presidência da República entre o eleitorado do Espírito Santo. No cenário principal sem a presença de Pablo Marçal (PRTB), Flávio Bolsonaro (PL) lidera com 37% das intenções de voto, seguido pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que soma 30%.
O estudo incluiu a testagem de uma lista estimulada de pré-candidatos, prevendo também a hipótese de participação de Pablo Marçal, cuja candidatura foi registrada e aguarda julgamento de aptidão pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).
Cenários eleitorais para o 1º Turno no ES
A pesquisa detalhou o desempenho dos nomes apresentados aos entrevistados com e sem a inclusão de Pablo Marçal:
|Candidato
|Partido
|Cenário Sem Marçal (%)
|Cenário Com Marçal (%)
|Flávio Bolsonaro
|PL
|37%
|34%
|Lula
|PT
|30%
|29%
|Renan Santos
|Missão
|4%
|4%
|Pablo Marçal
|PRTB
|—
|3%
|Ronaldo Caiado
|PSD
|3%
|2%
|Romeu Zema
|Novo
|2%
|2%
|Escritor Augusto Cury
|Avante
|2%
|2%
|Outros candidatos*
|Diversos
|0%
|0%
|Branco / Nulo / Não vai votar
|–
|7%
|7%
|Indecisos
|–
|15%
|17%
*Samara Martins (UP), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Edmilson Costa (PCB), Clariana Barão (DC) e Hertz Dias (PSTU) registraram 0%.
Convicção do voto e avaliação do governo federal
O levantamento consultou os eleitores sobre a firmeza da escolha presidencial e a avaliação do atual governo federal:
Convicção do eleitor: Para 78% dos entrevistados no Espírito Santo, a decisão de voto é definitiva. Outros 22% afirmaram que ainda podem mudar de opinião até o dia da votação, em 4 de outubro;
Aprovação de Lula: O governo do presidente Lula é desaprovado por 53% dos eleitores capixabas e aprovado por 41%. Um grupo de 6% não soube ou não respondeu;
Avaliação da gestão: A administração federal é considerada negativa por 44%, regular por 26% e positiva por 28%. Os indecisos somam 2%.
Ficha técnica do levantamento
A Quaest entrevistou 804 pessoas de 16 anos ou mais no Espírito Santo entre os dias 23 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro máxima é de três pontos percentuais para mais ou para menos, com um nível de confiança de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral sob os números ES-04444/2026 e BR-06255/2026.