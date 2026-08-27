Força Tática apreende submetralhadora e drogas em operação no bairro Itapebussu, em Guarapari

Equipes da Força Tática do 10º Batalhão da Polícia Militar cumpriram um mandado de busca e apreensão na manhã de quarta-feira (26), no bairro Itapebussu, em Guarapari. A ofensiva integra a chamada Operação Biópsia e culminou na prisão de dois homens, de 23 e 24 anos, além da apreensão de uma submetralhadora, munições e entorpecentes.

A ordem judicial foi expedida pela 3ª Vara Criminal da Comarca de Guarapari, visando à busca de armas de fogo, drogas, dinheiro, celulares e materiais utilizados para o comércio ilícito.

Apreensão de armamento no andar superior

Ao adentrar a residência, os policiais dirigiram-se ao pavimento superior, onde encontraram o alvo do mandado, de 24 anos, dormindo em um dos quartos. Após ser cientificado da medida judicial, o homem informou voluntariamente aos militares que mantinha uma arma de fogo guardada no guarda-roupa.

Nas buscas pelo cômodo, a equipe arrecadou:

1 submetralhadora;

1 carregador alimentado com 3 munições calibre 380;

1 carregador sobressalente vazio;

1 balança de precisão;

Aproximadamente 10 gramas de cocaína.

Flagrante de entorpecentes no andar térreo

Simultaneamente, outra parte da equipe realizou a abordagem no pavimento térreo do imóvel, onde estava um homem de 23 anos. Antes de entrarem no cômodo, os militares visualizaram cinco pedaços de maconha (pesando cerca de 111 gramas) expostos sobre a mesa da cozinha.

Embora o suspeito tenha inicialmente negado a presença de outros ilícitos, as buscas no local resultaram na localização dos seguintes materiais:

Categoria Itens e Volumes Apreendidos Maconha 1 tablete (282g) e 1 porção individual (66g) Cocaína 7 papelotes e 1 porção de aproximadamente 24g Equipamentos 2 balanças de precisão e materiais para embalar drogas

Diante dos achados, o homem de 23 anos assumiu a propriedade das drogas guardadas no térreo. Ambos os envolvidos e todo o material recolhido foram encaminhados à 5ª Delegacia Regional de Guarapari para a realização dos procedimentos cabíveis.