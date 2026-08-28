Pesquisa Quaest: Governo de Ricardo Ferraço é aprovado por 56% e desaprovado por 13% no ES

A gestão do governador Ricardo Ferraço (MDB) no Espírito Santo é aprovada pela maioria do eleitorado capixaba, de acordo com pesquisa do instituto Quaest, encomendada pela TV Gazeta, e divulgada na quinta-feira (27). O levantamento mostra que 56% dos entrevistados aprovam a administração estadual, enquanto 13% declaram desaprovação. Um grupo de 31% não soube ou não quis responder.
Em relação à avaliação geral do governo, 40% dos eleitores classificam a gestão como positiva (ótima/boa), 35% a consideram regular e 5% a definem como negativa (ruim/péssima). Outros 20% não souberam ou preferiram não opinar.
Desempenho por perfis demográficos e ideológicos
Nos recortes socioeconômicos e demográficos da pesquisa, a aprovação ao governo de Ricardo Ferraço apresenta variações expressivas:
Por faixa etária e instrução: Os maiores índices de aprovação registram-se entre eleitores com 60 anos ou mais (64%), católicos (63%) e pessoas com escolaridade até o ensino fundamental (60%).
Por alinhamento político: Na divisão por espectro político, o governo emedebista obtém a maior taxa de aprovação entre eleitores que se declaram lulistas (68%). Por outro lado, o menor indicador de aprovação ocorre entre a direita não bolsonarista (49%), enquanto o maior índice de desaprovação (19%) concentra-se entre os eleitores bolsonaristas.
Avaliação do Governo e Perfil dos Entrevistados
|Categoria
|Percentual (%)
|Aprovação da gestão
|56%
|Desaprovação da gestão
|13%
|Não sabe / Não respondeu (Aprovação)
|31%
|Avaliação Positiva
|40%
|Avaliação Regular
|35%
|Avaliação Negativa
|5%
|Não sabe / Não respondeu (Avaliação)
|20%
Dados técnicos da pesquisa
A pesquisa Quaest realizou 804 entrevistas pessoais por amostragem entre os dias 23 e 26 de agosto de 2026. A amostragem seguiu cotas proporcionais por idade, sexo, raça/cor, grau de instrução e nível de atividade econômica da população do Espírito Santo.
O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o protocolo número ES-04444/2026.