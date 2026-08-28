Pesquisa Quaest: Governo de Ricardo Ferraço é aprovado por 56% e desaprovado por 13% no ES

A gestão do governador Ricardo Ferraço (MDB) no Espírito Santo é aprovada pela maioria do eleitorado capixaba, de acordo com pesquisa do instituto Quaest, encomendada pela TV Gazeta, e divulgada na quinta-feira (27). O levantamento mostra que 56% dos entrevistados aprovam a administração estadual, enquanto 13% declaram desaprovação. Um grupo de 31% não soube ou não quis responder.

Em relação à avaliação geral do governo, 40% dos eleitores classificam a gestão como positiva (ótima/boa), 35% a consideram regular e 5% a definem como negativa (ruim/péssima). Outros 20% não souberam ou preferiram não opinar.

Desempenho por perfis demográficos e ideológicos

Nos recortes socioeconômicos e demográficos da pesquisa, a aprovação ao governo de Ricardo Ferraço apresenta variações expressivas:

Por faixa etária e instrução: Os maiores índices de aprovação registram-se entre eleitores com 60 anos ou mais (64%), católicos (63%) e pessoas com escolaridade até o ensino fundamental (60%).

Por alinhamento político: Na divisão por espectro político, o governo emedebista obtém a maior taxa de aprovação entre eleitores que se declaram lulistas (68%). Por outro lado, o menor indicador de aprovação ocorre entre a direita não bolsonarista (49%), enquanto o maior índice de desaprovação (19%) concentra-se entre os eleitores bolsonaristas.

Avaliação do Governo e Perfil dos Entrevistados

Categoria Percentual (%) Aprovação da gestão 56% Desaprovação da gestão 13% Não sabe / Não respondeu (Aprovação) 31% Avaliação Positiva 40% Avaliação Regular 35% Avaliação Negativa 5% Não sabe / Não respondeu (Avaliação) 20%

Dados técnicos da pesquisa

A pesquisa Quaest realizou 804 entrevistas pessoais por amostragem entre os dias 23 e 26 de agosto de 2026. A amostragem seguiu cotas proporcionais por idade, sexo, raça/cor, grau de instrução e nível de atividade econômica da população do Espírito Santo.

O levantamento possui nível de confiança de 95% e margem de erro estimada em 3 pontos percentuais para mais ou para menos. O estudo está registrado no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) sob o protocolo número ES-04444/2026.