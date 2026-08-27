Léo Dantas ganha na justiça e decisão pode mudar composição na câmara de Guarapari

O ex-vereador e ex-presidente da Câmara de Guarapari, José Raimundo Dantas, e seu filho, Léo Dantas, obtiveram uma decisão favorável na Justiça que pode alterar a composição da Câmara Municipal.

Segundo a decisão do ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), Léo Dantas assumiria uma cadeira no Legislativo municipal. Com isso, deixariam a Câmara a vereadora Adma Santana e o vereador Leandro Inácio.

A ação, que tramita em Brasília, envolve questionamentos relacionados à cota de gênero nas eleições municipais. A decisão, no entanto, ainda deverá ser analisada pelo plenário, portanto o caso não está definitivamente encerrado.

Léo Dantas já foi vereador de Guarapari e, em 2020, foi eleito aos 21 anos, com 815 votos.

No vídeo, Dantas e Léo Dantas explicam os detalhes da ação e comentam os próximos passos do processo.