Ricardo Ferraço lidera disputa ao governo do ES e Casagrande se destaca para o Senado, aponta pesquisa

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (27) indica que o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera as intenções de voto na disputa ao Palácio Anchieta. No primeiro turno, Ferraço registra 42% das preferências, contra 33% do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e 11% do deputado federal Helder Salomão (PT).

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número ES-05096/2026.

Intenções de Voto para Governador

Candidato Partido 1º Turno (%) Ricardo Ferraço MDB 42% Lorenzo Pazolini Republicanos 33% Helder Salomão PT 11% Breno Barcelos Missão 2% Rafael Demuner UP 0% Nulo / Branco – 8% Não sabe / Não respondeu – 4%

Simululações de Segundo Turno

Nos cenários testados para o segundo turno, Ricardo Ferraço mantém a liderança em todas as simulações:

Cenário 1: Ricardo Ferraço (MDB) 47% vs. Lorenzo Pazolini (Republicanos) 37% (Brancos/Nulos: 8% | Indecisos: 8%) ;

Cenário 2: Ricardo Ferraço (MDB) 57% vs. Helder Salomão (PT) 24% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 9%) ;

Cenário 3 (Sem Ferraço): Lorenzo Pazolini (Republicanos) 49% vs. Helder Salomão (PT) 30% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 11%).

Quadro eleitoral na disputa para o Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado Federal em disputa em 2026, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 30% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Sergio Meneguelli (PSD), que contabiliza 14%. Os atuais ocupantes do cargo que tentam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), somam 9% e 3%, respectivamente.