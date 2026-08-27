Facebook-f Instagram X-twitter Youtube
Facebook-f Instagram X-twitter Youtube

ANUNCIE NO PORTAL 27

FALE CONOSCO!
Picture of Redação

Redação

OUTROS ARTIGOS

Ricardo Ferraço lidera disputa ao governo do ES e Casagrande se destaca para o Senado, aponta pesquisa

Levantamento Real Time Big Data mostra o atual governador à frente nos cenários de primeiro e segundo turnos contra Lorenzo Pazolini e Helder Salomão.

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (27) indica que o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera as intenções de voto na disputa ao Palácio Anchieta. No primeiro turno, Ferraço registra 42% das preferências, contra 33% do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e 11% do deputado federal Helder Salomão (PT).

O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número ES-05096/2026.

Intenções de Voto para Governador

CandidatoPartido1º Turno (%)
Ricardo FerraçoMDB42%
Lorenzo PazoliniRepublicanos33%
Helder SalomãoPT11%
Breno BarcelosMissão2%
Rafael DemunerUP0%
Nulo / Branco8%
Não sabe / Não respondeu4%

Simululações de Segundo Turno

Nos cenários testados para o segundo turno, Ricardo Ferraço mantém a liderança em todas as simulações:

  • Cenário 1: Ricardo Ferraço (MDB) 47% vs. Lorenzo Pazolini (Republicanos) 37% (Brancos/Nulos: 8% | Indecisos: 8%);

  • Cenário 2: Ricardo Ferraço (MDB) 57% vs. Helder Salomão (PT) 24% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 9%);

  • Cenário 3 (Sem Ferraço): Lorenzo Pazolini (Republicanos) 49% vs. Helder Salomão (PT) 30% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 11%).

Quadro eleitoral na disputa para o Senado

Na corrida pelas duas vagas ao Senado Federal em disputa em 2026, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 30% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Sergio Meneguelli (PSD), que contabiliza 14%. Os atuais ocupantes do cargo que tentam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), somam 9% e 3%, respectivamente.

CandidatoPartidoIntenção de Voto (%)
Renato CasagrandePSB30%
Sergio MeneguelliPSD14%
Rose de FreitasMDB10%
Fabiano ContaratoPT9%
Maguinha MaltaPL9%
Evair de MeloRepublicanos6%
Leonardo MonjardimNovo3%
Marcos do ValAvante3%
Professor FabianPSOL3%
Rodney MirandaPRTB3%
CallegariDC1%
Nulo / Branco4%
Não sabe / Não respondeu5%

Arquivado em:

Destaque, Espírito Santo, Política

Compartilhe AGORA:

Picture of Redação

Redação

13 anos de compromisso com a notícia, de forma transparente, objetiva e cobertura responsável dos acontecimentos regionais e nacionais.
Acesse - www.portal27.com.br

Veja todos os posts deste autor >

LEIA TAMBÉM

PORTAL 27: REFERÊNCIA EM JORNALISMO

Leia outros artigos