Ricardo Ferraço lidera disputa ao governo do ES e Casagrande se destaca para o Senado, aponta pesquisa

Pesquisa do instituto Real Time Big Data divulgada nesta quinta-feira (27) indica que o governador do Espírito Santo, Ricardo Ferraço (MDB), lidera as intenções de voto na disputa ao Palácio Anchieta. No primeiro turno, Ferraço registra 42% das preferências, contra 33% do ex-prefeito de Vitória, Lorenzo Pazolini (Republicanos), e 11% do deputado federal Helder Salomão (PT).
O levantamento ouviu 1.600 eleitores entre os dias 22 e 26 de agosto de 2026. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, com nível de confiança de 95%. O estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número ES-05096/2026.
Intenções de Voto para Governador
|Candidato
|Partido
|1º Turno (%)
|Ricardo Ferraço
|MDB
|42%
|Lorenzo Pazolini
|Republicanos
|33%
|Helder Salomão
|PT
|11%
|Breno Barcelos
|Missão
|2%
|Rafael Demuner
|UP
|0%
|Nulo / Branco
|–
|8%
|Não sabe / Não respondeu
|–
|4%
Simululações de Segundo Turno
Nos cenários testados para o segundo turno, Ricardo Ferraço mantém a liderança em todas as simulações:
Cenário 1: Ricardo Ferraço (MDB) 47% vs. Lorenzo Pazolini (Republicanos) 37% (Brancos/Nulos: 8% | Indecisos: 8%);
Cenário 2: Ricardo Ferraço (MDB) 57% vs. Helder Salomão (PT) 24% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 9%);
Cenário 3 (Sem Ferraço): Lorenzo Pazolini (Republicanos) 49% vs. Helder Salomão (PT) 30% (Brancos/Nulos: 10% | Indecisos: 11%).
Quadro eleitoral na disputa para o Senado
Na corrida pelas duas vagas ao Senado Federal em disputa em 2026, o ex-governador Renato Casagrande (PSB) lidera com 30% das intenções de voto, seguido pelo deputado estadual Sergio Meneguelli (PSD), que contabiliza 14%. Os atuais ocupantes do cargo que tentam a reeleição, Fabiano Contarato (PT) e Marcos do Val (Avante), somam 9% e 3%, respectivamente.
|Candidato
|Partido
|Intenção de Voto (%)
|Renato Casagrande
|PSB
|30%
|Sergio Meneguelli
|PSD
|14%
|Rose de Freitas
|MDB
|10%
|Fabiano Contarato
|PT
|9%
|Maguinha Malta
|PL
|9%
|Evair de Melo
|Republicanos
|6%
|Leonardo Monjardim
|Novo
|3%
|Marcos do Val
|Avante
|3%
|Professor Fabian
|PSOL
|3%
|Rodney Miranda
|PRTB
|3%
|Callegari
|DC
|1%
|Nulo / Branco
|–
|4%
|Não sabe / Não respondeu
|–
|5%