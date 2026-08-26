7º Festival da Feijoada de Guarapari resgata clássicos do samba em edição “Nostalgia: Gigantes do Samba”

A tradicional Feijoada de Guarapari está de volta e promete uma viagem musical pelas décadas de 1980, 1990 e 2000. Com o tema “Nostalgia: Gigantes do Samba”, o evento será realizado no dia 13 de setembro, domingo, a partir das 12h, no Espaço de Eventos da Loja Maçônica Retidão e Justiça, em Guarapari, ao lado da Marmoraria Pedra Bonita.

A proposta é reunir música, gastronomia e confraternização em uma tarde dedicada aos grandes sucessos do samba e do pagode que marcaram gerações.

Um dos destaques da programação será Teco do Cavaco e Amigos, considerado um dos nomes de destaque do samba capixaba, que levará ao palco um repertório com clássicos do samba e do pagode. A programação também contará com o DJ Ivo Furtado, responsável por animar o público com sucessos das décadas de 1970, 1980, 1990 e dos anos 2000.

Além das atrações musicais, o público terá acesso ao open de feijoada, com cinco diferentes tipos do prato, e poderá aproveitar um ambiente preparado para receber famílias e grupos de amigos.

Os ingressos custam R$ 80 por pessoa e incluem o open de feijoada. O evento contará ainda com Espaço Kids, e crianças de até 10 anos não pagam. A classificação é livre.

Parte da renda arrecadada será destinada a ações filantrópicas, reforçando o caráter social da iniciativa.

A organização define a festa como um encontro para celebrar a amizade, a música e as boas lembranças. A expectativa é de uma tarde marcada por samba, gastronomia e sucessos que atravessaram gerações.

VENDAS E INFORMAÇÕES:

Informações: 27-99972-6541

Vendas: https://zig.tickets/eventos/7-festival-da-feijoada-de-guarapari-apresenta-nostalgia-gigantes-do-samba