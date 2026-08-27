Acordo de R$ 1,1 bilhão com agência estatal do Japão pode atrair empresas japonesas para o ES

Uma operação de seguro de crédito firmada pela agência estatal Nippon Export and Investment Insurance (Nexi), do Japão, promete abrir caminho para a entrada de novos investimentos japoneses no Espírito Santo. A instituição asiática cobrirá o financiamento de US$ 216,8 milhões (aproximadamente R$ 1,1 bilhão) concedido pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) ao governo capixaba, garantindo o adimplemento da operação de crédito.

A iniciativa faz parte de uma estratégia de aproximação comercial e institucional do governo japonês com a América Latina. Equipes diplomáticas e econômicas do consulado do país asiático atuam na análise do mercado regional para identificar oportunidades e ampliar a cooperação bilateral com o Estado.

Histórico de cooperação e atração de investimentos

A presença de capital e tecnologia do Japão no Espírito Santo remonta a grandes projetos industriais, como a participação da Kawasaki Steel na construção do Complexo de Tubarão, da Vale. Especialistas do setor de consultoria empresarial avaliam que a atual aproximação renova o interesse de empresas japonesas e do mercado asiático em empreendimentos locais.

Entre os alvos potenciais de interesse investidor está o projeto do Laminador de Tiras a Frio (LTF) da ArcelorMittal Tubarão, empreendimento que integra os planos de expansão da indústria siderúrgica na região.

O Programa Eficiência Logística do ES

Os recursos do empréstimo — aprovado pelo Senado Federal em agosto de 2021 e com prazo de amortização de 276 meses (23 anos) — são destinados ao Programa Eficiência Logística do Espírito Santo, gerido pela Secretaria de Estado de Planejamento.

Parâmetro Detalhes do Financiamento Valor Total US$ 216,8 milhões (R$ 1,1 bilhão) Instituição Financiadora Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID) Agência Garantidora Nippon Export and Investment Insurance (Nexi – Japão) Prazo de Pagamento 276 meses (23 anos) Órgão Gestor Secretaria de Estado de Planejamento (Seplan)

O objetivo central do programa é recuperar trechos rodoviários em más condições, reduzindo os custos de transporte, aumentando a segurança no trânsito e melhorando a integração regional.

Impactos econômicos e geração de empregos

Segundo dados do governo estadual, as obras nas rodovias trarão impactos econômicos diretos e indiretos: