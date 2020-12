A Prefeitura de Guarapari, através da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), abriu as inscrições para dois novos processos seletivos para área da saúde. De acordo com os editais de abertura, serão fornecidas 30 vagas temporárias e cadastro reserva para profissionais de níveis técnico e superior.

O processo contempla remunerações de R$ 1.193,50 ou R$ 8 mil, dependendo do cargo pleiteado pelo candidato. Os profissionais contratados irão atuar na Unidade de Pronto Atendimento (UPA).

As inscrições devem ser realizadas nesta segunda-feira (07), quarta-feira (09) e quinta-feira (10), das 9h às 11h e das 13h às 17h. Basta comparecer na sede administrativa da Semsa, localizada em Muquiçaba, levando as documentações necessárias que constam no edital.

O processo seletivo acontece por meio da análise dos documentos entregues no ato das inscrições. O processo seletivo terá validade de 120 dias (edital de nº 015/2020) e seis meses (edital de nº 016/2020). Ambos os prazos poderão ser prorrogados, conforme necessidades da Semsa.

Para mais informações acesse os editais no site da prefeitura, nos links:

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/62/62-edital-016-2020-tecnico-em-enfermagem-1606996413.pdf

https://www.guarapari.es.gov.br/uploads/selecao/63/63-edital-015-2020-medico-upa-1606996953.pdf

Cargos disponíveis

Edital de nº 15/2020

Cargo: Médico Clínico Geral;

Requisitos: curso superior em Medicina, registro no conselho regional, título compatível com a especialidade e experiência mínima de seis meses na área;

Vagas: 10 em ampla concorrência, uma para candidato com deficiência (PcD) e cadastro reserva;

Remuneração: R$ 8.000,00;

Jornada: 24 horas semanais na Unidade de Pronto Atendimento.

Edital de nº 16/2020

Cargo: Técnico em Enfermagem;

Requisitos: nível técnico na área e registro no respectivo órgão/conselho;

Vagas: 18 em ampla concorrência, uma para candidato com deficiência (PcD) e cadastro reserva;

Remuneração: R$ 1.193,50;

Jornada: 40 horas semanais na Unidade de Pronto Atendimento

Com informações da prefeitura de Guarapari