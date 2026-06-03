Alerta em Marataízes: Secretaria de Saúde confirma morte por dengue

A Secretaria Municipal de Saúde (SEMUS) de Marataízes confirmou, nesta quarta-feira (3), o registro de um óbito causado por dengue no município. A informação foi divulgada por meio de uma Nota Técnica Informativa emitida pela Vigilância Epidemiológica da Pasta. Segundo o documento, a vítima possuía comorbidades preexistentes, fator que aumenta significativamente o risco de agravamento da infecção.

Em nota, a SEMUS fez um alerta contundente à população, reforçando que a dengue não pode ser encarada como uma doença simples. Embora a maior parte dos pacientes evolua bem e sem complicações, o vírus pode manifestar formas graves e letais. O risco é ainda maior para:

Pessoas com doenças crônicas;

Idosos;

Gestantes;

Indivíduos que demoram a procurar assistência médica após o surgimento dos primeiros sinais de alarme.

Queda nos casos traz otimismo, mas não anula perigo. Os dados epidemiológicos mais recentes da Vigilância apontam para uma tendência de redução no número de novos casos de dengue registrados em Marataízes. No entanto, as autoridades de saúde alertam que ainda é prematuro afirmar que essa estabilização ou queda se manterá nas próximas semanas. Por esse motivo, as ações de monitoramento e prevenção continuam sendo tratadas como prioridade absoluta.

De acordo com a Secretaria, a diminuição dos índices observada até o momento se deve, principalmente, ao esforço conjunto entre os mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura e o engajamento direto dos moradores na eliminação de recipientes com água parada em quintais e residências. “A melhor forma de evitar novos casos, internações e óbitos continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito”, reforçou a pasta, agradecendo o protagonismo da comunidade na manutenção da limpeza da cidade.

Em caso de sintomas de dengue. A recomendação da Vigilância Epidemiológica é clara: ao persistirem ou surgirem sintomas suspeitos, o cidadão deve procurar imediatamente uma unidade de saúde e evitar a automedicação, que pode mascarar sintomas ou agravar o quadro clínico.

Fique atento aos principais sinais:

Febre;

Dores no corpo e nas articulações;

Dor atrás dos olhos;

Manchas vermelhas pelo corpo.

NOTA TÉCNICA INFORMATIVA

A Secretaria Municipal de Saúde de Marataízes, por meio da Vigilância Epidemiológica, informa o registro de um óbito por dengue ocorrido no Município. A vítima possuía comorbidades preexistentes, condição que pode aumentar o risco de agravamento da doença.

Neste momento, é importante reforçar que a dengue não deve ser encarada como uma doença simples. Embora a maioria dos casos evolua sem complicações, a infecção pode causar formas graves e levar ao óbito, especialmente em pessoas com doenças crônicas, idosos, gestantes e indivíduos que não procuram assistência médica ao surgimento dos sinais de alarme.

Os dados epidemiológicos mais recentes indicam uma tendência de redução no número de novos casos registrados em Marataízes. Entretanto, ainda é cedo para afirmar que essa queda será mantida nas próximas semanas, motivo qual a vigilância e as medidas de prevenção devem continuar sendo prioridade.

A diminuição observada até o momento é resultado, principalmente, do empenho da população na eliminação de recipientes que acumulam água e na manutenção dos quintais livres de criadouros do mosquito Aedes aegypti. Os mutirões de limpeza realizados pela Prefeitura também contribuem para esse resultado, mas o protagonismo da comunidade tem sido fundamental para a redução dos focos do vetor.

A Secretaria Municipal de Saúde agradece o engajamento da população e reforça a importância de manter os cuidados já adotados. A melhor forma de evitar novos casos, internações e óbitos continua sendo a eliminação dos criadouros do mosquito.

Em caso de febre, dores no corpo, dor atrás dos olhos, manchas vermelhas na pele ou outros sintomas suspeitos, procure uma unidade de saúde e evite a automedicação.

Vigilância Epidemiológica de Marataízes | Secretaria Municipal de Saúde