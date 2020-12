Um programa dedicado ao fornecedor local que visa fomentar o desenvolvimento nos territórios onde a Samarco atua foi apresentado, nesta semana, em reuniões virtuais com a presença de entidades de classe e representantes dos poderes legislativo e executivo de Mariana, Ouro Preto, Santa Bárbara, Catas Altas, Anchieta, Guarapari e Piúma, municípios que fazem parte da Área de Influência Direta (AID) da empresa em Minas Gerais e no Espírito Santo.

O programa Força Local foi desenhado a partir de um desejo da Samarco de fomentar o desenvolvimento em sua AID, unindo as demandas apresentadas pelas entidades de classe desses municípios e é baseado em cinco pilares: políticas, capacitação, negócios, monitoramento e desenvolvimento e qualificação.

A gerente de Suprimentos da Samarco, Ailana Vilela, explica que a Samarco atua junto aos territórios no sentido de fomentar o desenvolvimento nesses municípios. “O Força Local será uma oportunidade para estimular o desenvolvimento local, de alcançarmos novos fornecedores em nossa área de influência direta, mas, principalmente será uma iniciativa para que o empresário local esteja cada vez mais preparado para atender possíveis demandas da Samarco e de outras empresas por serviços, materiais, equipamentos e insumos. Um dos objetivos do Força Local é pensar o território para além da mineração”, afirmou. Ela ressaltou ainda que a empresa deve retomar suas operações até o final do ano com 26% de sua capacidade produtiva.

Conforme informações da empresa, o catálogo será uma importante ação do programa, pois permitirá que as empresas contratadas da Samarco tenham acesso a todos os fornecedores locais.

Para que essa ação seja realizada a Samarco disponibilizou um formulário para que os fornecedores locais possam preencher de forma virtual com informações relativas a seus negócios e, assim, possam fazer parte do catálogo de fornecedores.

O cadastro pode ser realizado até 9 de dezembro por fornecedores de Anchieta, Guarapari e Piúma – no Espírito Santo, por meio do link https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7B6-G8PCbkeNKVK6KcJdYH6cA5K-XM5InxQ-gaue4GxUODdTTjE5QU1MVVlEUUU3SFhaU1JISkRPVi4u.