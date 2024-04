A Prefeitura de Guarapari, por meio da Secretaria de Trabalho, Assistência e Cidadania (Setac), anunciou o lançamento do edital para um processo seletivo visando a contratação temporária de profissionais para os cargos de assistente social e psicólogo. O edital foi divulgado na última sexta-feira (12) e as inscrições estarão abertas entre os dias 18 e 19 de abril.

Os interessados em participar do Processo Seletivo Simplificado devem comparecer à sede administrativa da Setac, localizada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, em Muquiçaba. O horário de atendimento será das 9h às 11h e das 13h às 16h30. Confira o edital completo clicando aqui.

Remuneração e vagas. Para o cargo de assistente social, são oferecidas 5 vagas, com carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.968,00. Os requisitos incluem possuir curso superior completo em Serviço Social e registro no Conselho Regional de Classe.

Já para o cargo de psicólogo, também são disponibilizadas 5 vagas, com igual carga horária de 40 horas semanais e remuneração de R$ 2.968,00. Os candidatos devem possuir curso superior completo em Psicologia e registro no Conselho Regional de Classe.

O resultado final do Processo Seletivo será divulgado no dia 29 de abril de 2024, no Diário Oficial dos Municípios (DOM), além de estar disponível no site oficial da Prefeitura de Guarapari (https://www.guarapari.es.gov.br).

Serviço:

Processo seletivo Setac – Psicólogo e Assistente Social

Inscrições: 18 e 19 de abril – sede administrativa da Setac, localizada na Rua Marcílio Dias, nº 399, Edifício Rei dos Reis, em Muquiçaba.

Vagas: Psicólogo: 5 + CR; Assistente Social: 5 + CR

Acesse o edital clicando aqui.